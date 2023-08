Angelina Jolie assume sua figlia Vivienne come assistente per una produzione di Broadway

L a giovane 15enne sarà al fianco della madre produttrice del musical “The Outsiders” che di lei dice: "È molto premurosa e seria riguardo al teatro"

Angelina Jolie ha una nuova assistente speciale: sua figlia di 15 anni, Vivienne Jolie-Pitt. L’attrice sarà la produttrice di un nuovo progetto a Broadway, il musical “The Outsiders”, e Vivienne parteciperà come assistente volontaria nella produzione. Si tratta della sua prima incursione nel mondo del teatro.

La comune passione per il teatro

Entrambe hanno una grande passione per il palcoscenico infatti. La star di Hollywood avrebbe accompagnato la figlia fin da piccola a vedere spettacoli e musical. “Viv mi ricorda mia madre, perché non si concentra sull’essere al centro dell’attenzione, ma sull’essere di supporto per gli altri creativi”, ha raccontato mamma Angelina alla piattaforma “ET Online” che per prima ha dato la notizia. La giovane figlia d’arte si darebbe da fare, secondo il giudizio della madre: “È molto premurosa e seria riguardo al teatro e lavora duramente per capire meglio come contribuire”.

Il musical “The Outsiders”

“The Outsiders” è un adattamento del romanzo omonimo di S.E. Hinton e del film diretto da Francis Ford Coppola nel 1983. L’idea del progetto sarebbe nata dopo che le due hanno assistito alla prima mondiale del musical a San Diego a inizio anno e dall’incontro con l’autrice del libro. “Angelina e Vivienne si sono incontrate con S.E. Hinton, che aveva circa l’età di Vivienne quando scrisse il romanzo. Come risultato di aver visto lo spettacolo e della conversazione, Angelina è stata ispirata ad assumere un ruolo come produttore principale per il prossimo lancio a Broadway”, ha raccontato una fonte vicina alla famiglia.

Il ritorno a teatro di Angelina Jolie

Il ritorno a teatro elettrizza l’attrice premio Oscar, come rivela la stessa fonte: “Angelina è piena di entusiasmo per questa nuova avventura. Crede che il musical sia adatto a tutte le età ma possieda un’attrattiva particolare per i giovani. Si impegna affinché il team coinvolga attivamente i giovani in ogni fase del processo creativo, assicurando che le loro voci siano guida nella creazione di questa produzione a Broadway”.

Vivienne e gli altri figli di Angelina Jolie e Brad Pitt

Vivienne Marcheline Jolie Pitt (nella foto accanto alla madre a destra) e suo fratello gemello Knox sono, insieme alla sorella maggiore Shiloh, gli unici figli naturali della ex coppia formata da Angelina Jolie e Brad Pitt. Nata nel 2008, è da considerarsi ufficialmente come l’ultimogenita del clan. L’abbiamo già vista al cinema nel ruolo della piccola principessa Aurora in “Maleficent”, quando aveva solo 9 anni. Nel marzo del 2002 i Brangelina hanno adottato in Cambogia Chivan Maddox. Tre anni più tardi, l’adozione di Zahara Marley, originaria dell’Etiopia e nel 2007 di Pax Thien, un bambino del Vietnam. Insomma una grande tribù di cui mamma Angelina va molto orgogliosa.