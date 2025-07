Ha preso il via da Lignano Sabbiadoro il tour negli stadi 2025 di Ultimo. E dopo la tappa ad Ancona, ora il cantautore romano è pronto a conquistare, ancora una volta, lo stadio San Siro di Milano, con due date (5 e 7 luglio) sold out da mesi. «Sto arrivando a Milano. Scaldate la voce che sabato e lunedì tiriamo giù San Siro», ha scritto l’artista sui social.

Il palco del tour 2025 di Ultimo

Oltre alle canzoni e alla sua voce, quest’anno Ultimo ha deciso di regalare ai fan anche un palco spettacolare: 65 metri di larghezza frontale per 24 di altezza. A dominare la scena, una passerella personalizzata lunga 30 metri che richiama la sagoma della celebre chiave che il cantautore romano porta sempre con sé, simbolo distintivo fin dagli inizi della sua carriera. Alle spalle dell’artista, una maxi superficie a led di oltre 900 metri quadrati sarà affiancata da più di 600 punti luce. Il risultato sarà un’esperienza visiva rinnovata, in cui l’ormai collaudata regia live incontrerà un inedito spettacolo di luci, pensato per stupire e coinvolgere il pubblico come mai prima.

La scaletta delle canzoni

Salvo cambiamenti dell’ultimo momento, la scaletta delle due date di Milano dovrebbe essere la stessa della tappa di Ancona:

Dove il mare finisce Colpa delle favole Quei ragazzi Quando saremo vecchi Buongiorno vita L’unica forza che ho Amati sempre Ipocondria Sul finale Rondini al guinzaglio Giusy MEDLEY: Tutto diventa normale, Quella casa che avevamo in mente, Paura mai L’eleganza delle stelle, Occhi lucidi Peter Pan Il bambino che contava le stelle Ti va di stare bene Piccola stella La stella più fragile dell’universo Quel filo che ci unisce Bella davvero Ti dedico il silenzio Pianeti + Alba + La parte migliore di me Il ballo delle incertezze Vieni nel mio cuore Altrove 22 settembre Sogni appesi

Le tappe del tour

Il tour ha preso il via domenica 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, per poi spostarsi ad Ancona il 2 luglio. Dopo Milano, sarà la volta di Roma, dove l’artista si esibirà allo stadio Olimpico in tre serate: il 10, 11 e 13 luglio. Il viaggio musicale continuerà allo stadio S.Filippo di Messina il 18 luglio e si concluderà allo stadio S. Nicola di Bari il 23 luglio. Tutti i concerti registrano il tutto esaurito già da mesi, confermando il grande affetto del pubblico.

I numeri senza precedenti di Ultimo

Ultimo, classe 1996, a soli 29 anni vanta ben 42 stadi, per un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 1.750.000, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 a oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 17 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify e una permanenza dell’intera discografia di ben 16 settimane nella classifica dei 100 album più venduti in Italia nel 2024, e con ben 5 album è l’artista più presente nella Top of the Music by FIMI/GfK dell’intero anno. A fine 2024 riceve il premio come Miglior Autore Under 35 ai SIAE MUSIC AWARDS 2024.

Il raduno degli Ultimi

Le sorprese di Ultimo non sembrano essere finite. Solo pochi mesi fa il cantautore ha fatto intendere, attraverso i suoi canali social, di voler organizzare un evento per il 2026 destinato a rimanere nella storia della musica. L’ha chiamato «Il raduno degli Ultimi» e dovrebbe tenersi nella zona di Tor Vergata, a Roma, dove sorge la famose Vela di Calatrava. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, tranne la data, che sembra essere oltre ogni dubbio quella del 4 luglio, stesso giorno in cui, nel 2019, cantò per la prima volta allo stadio Olimpico.

