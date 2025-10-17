Il 23 ottobre 2024, Angelina Mango annunciava una pausa dalle scene per prendersi cura di sé e della propria salute. Dopo lo stop al tour, l’allontanamento dai social e il bisogno di ritrovare un equilibrio, la cantautrice torna oggi a sorpresa sulle piattaforme digitali con l’abum Caramé.

Sedici tracce per raccontare l’ultimo anno

«Ho scritto quindici canzoni più una», spiega l’artista, vincitrice di Sanremo 2024 con La noia. I brani di Caramé trasformano il suo ultimo anno in una playlist intima e collettiva allo stesso tempo. Sono canzoni che parlano di amore, amicizia, crescita, difficoltà e rinascita: un diario musicale che si apre con sincerità e che rivela la parte più autentica di Angelina. Il titolo stesso, Caramé, ha il sapore di una lettera personale: è l’incipit del disco, una parola dolce e diretta, come la decorazione di una torta che arriva a sorpresa dagli amici.

Una scrittura condivisa: le collaborazioni

Angelina ha scritto e prodotto l’intero album insieme a Giovanni Pallotti, con il supporto del fratello Filippo Mango, amici stretti e artisti che hanno colto lo spirito del progetto. Tra le collaborazioni spiccano quelle con Calcutta, Dardust e Madame. Il risultato è un lavoro cantautorale, spontaneo e quasi artigianale, fatto di presenza e di cuore. Le immagini che accompagnano l’album sono diapositive della vita di Angelina nell’ultimo anno: frammenti che diventano colonna sonora di esperienze, emozioni e legami.

Le canzoni: tra intimità e sperimentazione

La tracklist è un viaggio che alterna leggerezza e introspezione. Da 7up, in cui Angelina rivendica il diritto di essere autentica, a Le scarpe slacciate, che trasforma la malinconia di un addio in un ritmo uptempo. In Pacco fragile torna il tema dell’imperfezione, mentre in Ioeio duetta con Madame in un intenso confronto interiore.

Ci sono brani legati alla famiglia, come La vita va presa a morsi, nato insieme al fratello Filippo, e Come un bambino, una ballad dedicata ai genitori. L’amore si fa presente in Mylove, scritto pensando alla sua migliore amica, e nella delicatezza di Igloo.

Non mancano le sperimentazioni, come l’intermezzo Nina canta e il manifesto del disco, Velo sugli occhi, che invita a vivere senza paura e senza bugie. Il viaggio si chiude con un dono speciale: Cosicosicosicosì, una canzone scritta e interpretata dalla sua amica Elena (Henna), che Angelina ha voluto includere come regalo di compleanno.

Un nuovo capitolo dopo Poké Melodrama

Caramé arriva a un anno e mezzo di distanza dal debutto discografico Poké Melodrama (31 maggio 2024). Se il primo album segnava l’inizio del percorso da cantautrice, questo nuovo lavoro è il racconto maturo di un anno difficile e intenso, vissuto tra fragilità, scoperte e nuove consapevolezze.