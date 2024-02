Chi è Angelina Mango, la trionfatrice a Sanremo 2024

F iglia d'arte, la musica ingrediente della sua vita fin da piccola, i primi debutti e la conferma ad Amici. Ora Angelina Mango ha stregato il Festival con la sua energia incontenibile. Era dal 2014 che a Sanremo non vinceva una donna

Erano 10 anni che a Sanremo non vinceva una donna: Angelina Mango ci è riuscita con il suo brano dirompente, “La noia”, dopo che nel 2014 un’altra lucana, Arisa, aveva trionfato sul palco dell’Ariston. Un traguardo del quale Angelina dice di andare molto fiera: “Lavoro con un team di 16 donne, – ha commentato dopo il trionfo – e abbiamo vinto il festival tutte insieme. Io sono felice di essere il volto del gruppo, ma sono solo quella che ci mette la faccia. Viva le donne!”. Figlia d’arte, con i suoi 22 anni la cantante era la più giovane tra i 30 Big in gara: ma ha convinto tutti con le sue doti vocali, la sua grinta e presenza scenica.

Figlia di due protagonisti della musica italiana

Angelina Mango è nata e cresciuta in una famiglia di musicisti. Classe 2001, è la seconda figlia dello scomparso cantautore Pino Mango, noto per successi come “Oro” e “Disincanto”. Sua mamma è Laura Valente, voce dei Matia Bazar negli Anni ’90 dopo l’abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero. Laura Valente e Mango, legati dal 1983, si sposarono nel 2004. Anche il fratello Filippo, nato nel 1995, è un musicista.

La morte improvvisa del papà Mango

Angelina ha dovuto fare i conti con l’improvvisa scomparsa del padre, avvenuta la sera dell’8 dicembre 2014. Mango fu colto da infarto mentre stava cantando “Oro” al PalaErcole di Policoro (MT), in occasione di un concerto di beneficenza in favore dei bambini della Guinea Bissau. Interrotta l’esibizione, l’artista fu subito portato nel retropalco ma arrivò senza vita all’ospedale: aveva 60 anni.

L’amore per il canto e i primi brani

Fin da piccola Angelina ha ascoltato musica, dai Rolling Stones ai Nirvana fino ad Aretha Franklin. Anche senza prendere lezioni ha sviluppato il talento per il canto, arrivando pubblicare il suo primo singolo, “Va tutto bene”, nel 2020, anticipazione dell’EP di debutto “Monolocale”. Nel 2021 ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani con il brano “La tua buona colazione” ma non è stata selezionata tra i finalisti. A gennaio 2022 ha pubblicato il singolo “Formica” che è diventato un successo e poco dopo è uscito Walkman, brano prodotto da “Tiziano Ferro”.

La vittoria nella sezione canto di “Amici”

Nel 2023 Angelina ha partecipato alla ventiduesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi, classificandosi al secondo posto e trionfando nella categoria canto. “Amici è stata una grande scuola e Maria mi ha fatto superare tante delle mie paure. L’ho sentita ed è contentissima”, ha raccontato Angelina dopo la vittoria al Festival. L’ascesa di Angelina è stata rapidissima. I suoi singoli “Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fa” sono diventati due hit e il suo primo tour ha registrato il tutto esaurito.

“La noia” scritta con Madame

“La noia”, scritta con Madame e Dardust, è una canzone nata per descrivere una condizione esistenziale dei nostri tempi contro cui si combatte o ci si arrende.

L’omaggio al padre nella serata delle cover

La 22enne ha omaggiato il padre nella serata delle cover con la commovente esecuzione di “La rondine” (“Non mi sarei mai perdonata di non averlo fatto. Credo sia stato giusto”). “Sono una persona educata e

gentile, e credo che mio padre sarebbe prima di tutto orgoglioso di questo”, ha dichiarato Angelina ricordando il papà.

“La settimana più bella della mia vita”

Sull’avventura sanremese, Angelina mango ha dichiarato: “Pensavo sarebbe stata fonte di grande stress e stanchezza, con pressioni da più parti, invece questa settimana è stata la più bella della mia vita. Mi sono divertita molto e non voglio dimenticare nulla”.

La videochiamata silenziosa con la mamma

La prima telefonata di Angelina Mango dopo la vittoria è stata con mamma Laura, rimasta a casa. “È stata una videochiamata silenziosa, piena di sguardi, non riuscivamo a parlare perché eravamo sconvolte e lo siamo ancora. Mi avete regalato una cosa gigante”.

Prossima tappa l’Eurovision Song Contest

Angelina Mango, che ha vinto anche il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale assegnato dall’Orchestra del Festival, rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest.

Dopo il trionfo a Sanremo è sold out il concerto evento “Pare una pazzia”, che vedrà Angelina Mango per la prima volta al Fabrique di Milano il 17 aprile 2024 e per festeggiare il trionfo sul palco dell’Ariston si aggiunge una nuova data: il 26 ottobre 2024 Angelina Mango sarà di nuovo al Fabrique in occasione del tour autunnale “Angelina Mango nei club 2024”, prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà portare on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica nei principali club d’Italia. La cantante tornerà live con “Angelina Mango nei club 2024”: è attesa a Roma (Atlantico, 11 ottobre), Napoli (Casadella Musica, 14 ottobre), Molfetta, BA (Eremo Club, 16 ottobre), Nonantola, MO (VoxClub, 19 ottobre), Firenze (Tuscany Hall, 21 ottobre), Padova (Gran Teatro Geox, 22 ottobre), a Venaria Reale, TO (Teatro Concordia, 24 ottobre) e infine a Milano (Fabrique, 26 ottobre). I biglietti per la nuova data al Fabrique di Milano del 26 ottobre 2024 saranno disponibili da lunedì 12 febbraio alle 12.