Angelina Mango ha bisogno di fermarsi, di prendersi una pausa, per motivi personali. La cantante ha, infatti, annunciato di dover fermare il tour. I concerti avevano preso il via l’11 ottobre da Roma, con una doppia data, per poi spostarsi a Napoli con un altro doppio appuntamento. Poi sono arrivati i primi rinvii che si sono trasformati in annullamenti. In programma erano previsti undici appuntamenti nei club, che hanno registrato il sold out in tutta Italia, per poi volare in Europa. Ma per il momento Angelina rimarrà ferma.

L’annuncio di Angelina Mango

Angelina Mango ha affidato ai social il triste annuncio ai fan. «23 ottobre 2024. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto». Firmato Nina. La pagina bianca di un quaderno, la scrittura in stampatello, qualche cuoricino qui e là. «Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore – ha scritto l’artista nel suo messaggio -. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi».

La cantante: «Devo prendermi cura di me»

Le parole che maggiormente hanno colpito i fan della cantante riguardano la sua salute. «Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto, e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi». L’artista ha quindi concluso spiegando di dover mettere fine, per il momento, al suo tour. «Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live – ha scritto -. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni».

Il momento magico di Angelina Mango

Quindi niente concerti per tutto l’autunno, il tour che avrebbe concluso in bellezza l’anno magico di Angelina che, dopo la vittoria al Festival di Sanremo con La noia, è stata protagonista anche all’Eurovision Song Contest, ha pubblicato Poké melodrama, il suo primo album di inediti e ha collezionato 11 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 841milioni di stream.

I concerti cancellati

In tutto in programma erano previsti undici appuntamenti nei club, che hanno registrato il sold out in tutta Italia. A seguire ci sarebbero state Molfetta (BA), Nonantola (MO), Firenze, Padova Venaria Reale (TO) e due live a Milano per la conclusione del tour il 26 e 27 ottobre. A novembre lo show si sarebbe spostato in Europa: Monaco di Baviera, Colonia, Londra, Bruxelles, Francoforte, Parigi, Barcellona e Madrid.

