«Erano anni che Barbara Palombelli mi chiedeva di farlo, ho pensato che era ora». Lo ha detto Annamaria Bernardini de Pace, l’avvocata divorzista più famosa d’Italia, confermando che diventa giudice della trasmissione Forum.

Forum è arrivato alla 40esima edizione

Annamaria Bernardini De Pace esordirà nella nuova stagione di Forum a partire dalla prima puntata, che andrà in onda il 9 settembre alle 11 su Canale 5. Il programma è ormai arrivato alla quarantesima edizione e ha visto avvicendarsi diverse conduttrici e anche giudici. La famosa avvocata ha spiegato al Corriere della Sera che questo nuovo ruolo ce l’ha un po’ nel Dna: «Mio padre era magistrato», ha detto.

Annamaria Bernardini De Pace: «Cerco la verità»

Convincerla ad accettare, però, non è stato facile. Barbara Palombelli ha dovuto insistere parecchio. Ma alla fine l’ha spuntata. «Mi farà bene ritrovarmi dall’altra parte e dirimere le liti», ha affermato la famosa avvocata.

Ha aggiunto: «Del resto, sono una appassionata di trame, quindi mi vedo bene come giudice: la penso come Che Guevara, penso che la verità sia rivoluzionaria. I processi si basano su quella dettata dalle prove, in tv vorrei trovare la strada della verità vera».

«Le storie sono vere»

Forum è uno dei programmi più famosi delle reti Mediaset. La prima puntata in assoluto risale al 29 settembre 1985. La trasmissione è basata su un processo giudiziario con attori che ricostruiscono casi ispirati a vere sentenze emesse dallo Stato italiano. Lo ha ribadito la de Pace: «Le storie sono vere. Trovo che Forum sia il programma più intelligente della tv», ha detto.

Il primo giudice: Santi Licheri

Nel corso degli anni, alla conduzione di Forum si sono alternate nel corso degli anni solo donne: da Catherine Spaak a Rita dalla Chiesa, da Paola Perego fino a Barbara Palombelli. Il giudice più famoso è Santi Licheri, che per anni è stato l’unico. In seguito, ne sono arrivati altri come Tina Lagostena Bassi, Ferdinando Imposimato, Maretta Scoca, Francesco Foti e Nino Marazzita.

Il modello di Annamaria Bernardini De Pace

Annamaria Bernardini De Pace ha affermato che nel suo nuovo ruolo vuole ispirarsi a Santi Licheri, scomparso a Roma nel 2010. «È uno dei miei modelli», ha detto, «gli ho stretto la mano solo una volta, tanti anni fa, a una conferenza a cui eravamo stati invitati». Poi ha aggiunto che mai avrebbe pensato che un giorno avrebbe assunto proprio il suo ruolo.

