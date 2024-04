Ava Gardner, il progetto di Martin Scorsese per ricordare la diva

L eonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence protagonisti del film biografico su Frank Sinatra al quale starebbe lavorando Martin Scorsese

Incurante dei suoi 81 anni, Martin Scorsese sta pianificando i prossimi impegni. Il leggendario maestro di pellicole memorabili come “Taxi Driver”, “Quei bravi ragazzi”, “L’ultima tentazione di Cristo” e “L’età dell’innocenza”, starebbe infatti preparando un film biografico su Frank Sinatra.

Jennifer Lawrence sarà Ava Gardner nel film di Scorsese

Il cast, scrive Variety, sarebbe di tutta eccezione: Leonardo DiCaprio (spesso impiegato dal regista nei suoi film) vestirebbe i panni di “The Voice”, Jennifer Lawrence quelli della sua seconda moglie, l’attrice Ava Gardner.

In realtà, si legge ancora su Variety, il progetto sarebbe in cantiere dal 2009 quando il regista pensò di impiegare quattro attori per interpretare altrettante età del cantante.

“L’ostacolo” Tina Sinatra

Il nuovo tentativo non sarà privo di ostacoli: Tina Sinatra, 75enne figlia di Frank, che ne controlla eredità e diritti, non ha ancora dato il suo benestare alla pellicola. La donna, che in passato aveva obiettato a un copione che non faceva mistero dei legami di Sinatra con Cosa Nostra, è figlia della prima moglie di Sinatra, Nancy Barbato. Fu proprio Ava Gardner a far fallire il matrimonio dei suoi genitori.

La corsa al progetto di Scorsese

Nonostante possibili intoppi, la presenza di due delle più grandi star del cinema internazionale come protagonisti sta attirando l’interesse dei principali studi cinematografici. Apple, che ha finanziato il film da 215 milioni di dollari “Killers of the Flower Moon“, sarebbe interessata a collaborare nuovamente con Scorsese, ma sarebbe Sony, secondo Variety, la favorita per accaparrarsi il progetto.

Al lavoro sul nuovo film su Gesù

Nell’immediato futuro di Scorsese c’è poi un film sulla vita di Gesù. Lo spunto, come ha spiegato lo stesso Scorsese al Los Angeles Times, è stata l’udienza a gennaio in Vaticano con Papa Francesco: “Ho risposto all’appello del Papa al mondo dell’arte nell’unico modo che conosco: immaginando e scrivendo un copione per un film su Gesù”, aveva detto all’epoca il regista alla rivista gesuita “La Civiltà Cattolica”.

Scorsese ha scritto la sceneggiatura con l’aiuto del critico e cineasta Kent Jones. Le riprese dovrebbero cominciare nel corso dell’anno tra Israele, Italia ed Egitto. “Stiamo ancora nuotando nell’ispirazione”, ha spiegato il regista, precisando che il punto di partenza è stato il libro “Una Vita di Gesù” di Shūsaku Endō. La trama sarà ambientata quasi tutta nel presente, anche se Scorsese non vuole costringersi in un particolare momento: il film dovrà essere senza tempo. Gli 80 minuti saranno dedicati alla predicazione di Gesù “per esplorarne i principi”, non per fare proseliti.

In vista poi una collaborazione con Steven Spielberg sulla serie tv “Cape Fear” per Apple TV+. I due registi fingeranno da produttori esecutivi del progetto, basato sui film della Universal del 1991 e del 1962.