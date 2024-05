Barbara Ronchi: protagonista delle sale italiane

È come se fosse diventata l’interprete di un cinema dei sentimenti, le dico quando la incontro al Riviera International Film Festival per l’anteprima di Io e il Secco. Di un cinema fatto di relazioni, incontri, problematiche di coppia, di donne ferite che potremmo essere tutte noi. «Anche se sono personaggi molto diversi tra loro, che vanno dalla commedia al dramma» mi risponde. «Mi piace raccontare le donne che non hanno le parole giuste per dire certe cose. Non sanno come si sentono, non hanno la cognizione totale di quello che stanno provando. È come se lo scoprissero insieme al pubblico. A me piace lasciare in ognuna di loro un mistero che non venga svelato. Che è anche il mio mistero».

Il suo mistero?

«Non voglio spiegare le donne che interpreto, non voglio essere colei che sbroglia la matassa. Loro rimarranno nella memoria di qualcuno come donne non risolte, ma ognuna è una donna che cerca un proprio posto nel mondo. Penso a Bianca di Dieci minuti, a Francesca di Settembre e anche a Maria di Io e il Secco: mi piace moltissimo il percorso che fa dall’inizio alla fine. È una donna che pensa che bisogna tenere la famiglia unita, nonostante le violenze, ma poi capisce che forse non è giusto perché vede che il figlio sta diventando violento come il padre, perpetrando il modello maschile che ha come riferimento: questo le dà la forza per spezzare la catena».