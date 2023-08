Bella Hadid e la malattia di Lyme, ora rivela: “Finalmente sto bene”

L a top model amata e invidiata nel mondo sta finalmente bene: lo ha annunciato con un post toccante pubblicato sui social

La malattia di Lyme è un’infezione di origine batterica trasmessa dal morso delle zecche e causata dalla spirocheta Borrelia. Dopo le prime irritazioni cutanee, a distanza di settimane possono subentrare altri sintomi e non sono da escludere neppure alterazioni neurologiche, fino a complicanze cardiache e reumatologiche. Anche Bella Hadid, la supermodella statunitense tra le più amate al mondo, ne soffre e con lei la madre Yolanda e il fratello Anwar: ora però ha combattuto la malattia e sui social ha voluto rassicurare i fan.

Bella Hadid e la malattia: ecco l’annuncio che i fan aspettavano

Era il 2012 quando le fu diagnosticata la malattia di Lyme, ma ora per la modella americana inizia un nuovo capitolo della sua vita. «Finalmente sto bene», ha annunciato sui social.

A corredo di alcuni scatti, Bella Hadid ha scritto una didascalia davvero toccante e personale. «La piccola me che ha sofferto sarebbe orgogliosa di essere cresciuta così e di non essersi arresa mai», ha sottolineato la modella. Non poteva mancare un ringraziamento rivolto alle persone che sono sempre state al suo fianco, dalla mamma ai medici. Si dice grata alla vita e commenta: «Essere così triste e malata nonostante godessi di molti privilegi e opportunità, e fossi circondata da amore, è stata probabilmente la sensazione più estraniante che abbia mai vissuto». Poi ha rassicurato i fan che l’hanno sempre sostenuta: «Io sto bene, non dovete preoccuparvi. E non cambierei nulla. Se dovessi rivivere tutto questo, per arrivare qui, in questo preciso momento in cui sono, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto da capo». Non dimentica gli anni di «sofferenza invisibile», ma oggi ha «tanto amore» da donare e «tanta gratitudine nei confronti della vita».

Un pensiero è rivolto anche a chi sta soffrendo, a cui manda un messaggio di affetto e incoraggiamento: «L’universo funziona nei modi più dolorosi e belli, ma ti assicuro che se combatti le cose andranno meglio. Fai un passo indietro, sii forte, abbi fede nel tuo cammino, cammina nella tua verità e le nuvole inizieranno a schiarirsi».

L’alcol, la depressione e la capacità di ricominciare

Non è la prima volta che Bella Hadid si lascia andare a confidenze personali. Ai fan aveva raccontato le difficoltà affrontate a causa dell’alcol e così la forza della celebre modella statunitense è diventata un esempio.

«Ho bevuto abbastanza. Adoravo l’alcol e sono arrivata al punto in cui anche io ho iniziato a cancellare le serate in cui sentivo che non mi sarei riuscita a controllare». Bella Hadid da mesi ormai ha detto addio all’alcol e sempre sui social ha raccontato la difficoltà di intraprendere un percorso volto alla cura della sua salute mentale. «Ho avuto momenti di grande depressione. Non sono mai stata capace di raccontare come mi sentivo quando stavo così. Sapevo soltanto di provare un dolore straziante e debilitante, senza conoscerne le cause», ha confidato.