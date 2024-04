Belve, Antonella Clerici contro Barbara D’Urso: “Mi ferì moltissimo”

A ntonella Clerici, ospite a "Belve", ha lanciato una frecciata a Barbara D'Urso ricordando un episodio accaduto oltre dieci anni fa

Antonella Clerici si è tolta un sassolino nella scarpa nei confronti di Barbara D’Urso, ex prezzemolina di Canale 5, salutata pochi mesi fa da Mediaset dopo 23 anni di “militanza” in azienda. Ospite di Francesca Fagnani a “Belve” su Rai2, la conduttrice di “È sempre mezzogiorno” ha ricordato quando la collega, durante una puntata di “Pomeriggio Cinque”, non si fece scrupolo di sbandierare in tv il tradimento del suo ex compagno Eddie.

“Una collega che non amo? Barbara D’Urso”

In un passaggio dell’intervista a Francesca Fagnani, Antonella Clerici non ha esitato nell’identificare Barbara D’Urso fra i colleghi con cui non ha un buon rapporto. “Non faccia la diplomatica, chi sono quelli o quelle con cui si ama o si è amata di meno”, ha azzardato la Fagnani. Al che la Clerici con la schiettezza che le è propria non ci ha pensato due volte a rispondere “Barbara d’Urso”. “Ah è cosa le ha fatto se posso chiedere?”, domanda la conduttrice di Belve.

Antonella Clerici e Francesca Fagnani

Il tradimento dell’ex compagno nel 2011

“Era il 2011 e ci fu il tradimento e ci fu il tradimento del mio ex compagno Eddie – ha spiegato la popolare conduttrice -. ‘Chi’ pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna e devo dire che nessuno ne parlò, come si fa in genere con una signora della televisione. Non è che sono proprio una parvenue”.

Barbara D’Urso

La Clerici: “Non lo avrei mai fatto con una collega”

Quindi la regina italiana dei programmi di cucina ha ricordato l’episodio che, ha distanza di tanti anni, non le è andato giù: “Invece lei aprì Pomeriggio 5 facendo non solo vedere la foto della copertina, ma dicendo ‘Abbiamo in esclusiva l’amante di Eddie domani in onda‘. Questo a me ferì moltissimo, perché io non lo avrei mai fatto nei confronti di una mia collega”.