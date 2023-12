Lo chef: “Vino per stordire la preda”. Imbarazzo dalla Clerici

M entre non si parla d'altro che di abusi e violenza sulle donne, sulla Rai lo chef Sergio Barzetti, ospite di Antonella Clerici, parla del vino "per stordire la preda". Condanna unanime e scuse del cuoco, ma ci si interroga sulla cultura maschilista dura a morire che vede la donna come semplice oggetto da conquistare

Raggelanti uscite sessiste dello chef Sergio Barzetti nel corso nel corso della trasmissione “È sempre Mezzogiorno” condotta da Antonella Clerici su Rai1: parlando del vino ha utilizzato espressioni come “stordire la preda” e utilizzato il termine “pasturare” riferendosi al corteggiamento. Imbarazzo da parte dei vertici Rai di fronte a parole giudicate offensive nei confronti delle donne, pronto il mea culpa di Barzetti: “Mi scuso con tutte le donne”.

Il vino usato per “pasturare”

Lo scivolone dello chef è avvenuto nel corso della puntata di martedì 19 dicembre dello show culinario di Rai 1, durante la spiegazione della ricetta per un risotto al radicchio. Nel corso della preparazione il cuoco e la Clerici hanno cominciato a parlare dell’idea del risotto come piatto del corteggiamento e già Barzetti ha utilizzato l’imbarazzante termine “pasturare”, corretto dalla conduttrice in “corteggiare”.

L’odiosa espressione “stordire la preda”

Il peggio è arrivato quanto Barzetti ha voluto commentare una frase di Andrea Amadei, il sommelier della trasmissione che a un certo punto ha detto: “Quando tu cucini insieme, soprattutto se è la prima volta che ti vedi, rompi il ghiaccio subito, crei sintonia e poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco”. È a questo punto che che lo chef si è lasciato andare in uno sproloquio inascoltabile, soprattutto alla luce di quanto si sente su droghe dello stupro e donne fatte ubriacare e poi abusate. “E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda”, ha commentato divertito il cuoco, peraltro accompagnato dalle risate in studio. Al che la Clerici, imbarazzata, ha cercato di rimediare: “Detto così non è carino”.

L’aneddoto con la moglie: “Ne ho vista una giovane…”

Ma Barzetti, inarrestabile, è passato a raccontare il primo incontro con la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. “Quando pasturavo Laura, eravamo a un corso di cucina. L’ho vista subito tra le tante. Cavoli ragazzi, non sono tutte così giovani le mie allieve di solito. Ne ho vista una giovane e via. Cercavo di inseguirla, dandole da bere per stordirla ma non sapevo che era astemia”.

La condanna dei vertici Rai

Sulla vicenda sono intervenuti il presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia, e il direttore Intrattenimento Day Time di Viale Mazzini, Angelo Mellone, che hanno definito le parole usate dallo chef “intollerabili” e parlato di “espressione che non può trovare posto nel linguaggio del servizio pubblico”.

Barbara Floridia: “Espressioni intollerabili”

La presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia ha tuonato: “Com’è possibile che mentre il Paese è attraversato dal dibattito sul contrasto alla violenza di genere e alla cultura dello stupro sul servizio pubblico si possano dire certe frasi tra le risate generali? Non possiamo tollerare che si utilizzino espressioni come ‘stordire la preda’ riferita alle donne. Mi auguro che professionisti come Antonella Clerici siano sempre preparati a intervenire in maniera energica per stigmatizzare espressioni del genere”.

Barzetti: “Linguaggio non da servizio pubblico”

“Ciò che ha detto ieri lo chef Sergio Barzetti costituisce un’espressione che non può trovare posto nel linguaggio del servizio pubblico anche se presentata nella forma di una battuta”, ha sottolineato il direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, Angelo Mellone, condividendo “l’imbarazzo provato da

Antonella Clerici nel corso della trasmissione.

Le scuse via social di Sergio Barzetti

Sul suo profilo Instagram, Sergio Barzetti a chiesto scusa a tutte le donne. “In queste ore ho avuto modo di riflettere su ciò che è accaduto – scrive -. Ho riascoltato quello che ho detto e, soprattutto grazie al confronto con la mia famiglia, ho capito perché quelle parole sono profondamente sbagliate. Mi scuso con tutte le donne, con mia moglie, con Antonella e con tutte quelle persone che si sono giustamente indignate di fronte a quelle parole inopportune. Questa esperienza, e la discussione che ne è generata, mi serviranno per non commettere lo stesso errore”.