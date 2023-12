Beneficenza o marketing? Ferragnez nella bufera

D opo lo scandalo dei pandoro e delle uova di Pasqua, Chiara Ferragni e Fedez sono ormai nell'occhio del ciclone. E c'è chi chiede la restituzione dell'Ambrogino d'oro

Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono sempre più nell’occhio del ciclone. Dopo la multa dell’Antitrust per la vicenda dei pandoro Balocco, e dopo che è scoppiato il caso delle uova di Pasqua, sui social network la coppia è presa di mira da meme e critiche.

Inoltre, è scoppiata una vera e propria ricerca a ritroso nel passato della coppia a caccia di altri precedenti. La loro popolarità rischia di esserne travolta. Il tutto mentre la Procura di Milano ha confermato di avere aperto un’inchiesta, anche se al momento senza ipotesi di reato e indagati.

Ferragnez, l’inchiesta della Procura di Milano

Il fascicolo di indagine è stato avviato dopo un esposto presentato da Codacons e Assourt, che ipotizzano il reato di truffa in merito ai pandoro Balocco. Il motivo: i messaggi veicolati al pubblico associavano le vendite del famoso dolce natalizio al reperimento di fondi da devolvere all’Ospedale Regina Margherita.

Chiara Ferragni ha già chiesto scusa per quello che ha definito un “errore di comunicazione”, annunciando che non mischierà mai più beneficenza e marketing e anche la donazione di un milione di euro allo stesso ospedale. Ma il video delle sue scuse è diventato fonte di ironia e meme sul web, per lo stile dimesso e l’abbigliamento dell’influencer.

La tuta delle scuse di Chiara Ferragni è sold out

Il video di scuse di Chiara Ferragni è diventato virale. In molti accusano l’influencer di avere scelto uno stile “dimesso” per colpire la sensibilità dei follower, e di volere apparire devastata in maniera artefatta. Da qui, una marea di meme.

Ma c’è anche chi ha fatto notare che, in realtà, la tuta indossata dall’imprenditrice digitale nel video è tutt’altro che un capo da “casalinga disperata”, come è stato definito da molti. Si tratta, infatti, di un indumento da circa 600 euro. Dopo che si è diffuso il nome del marchio, il capo è già sold out.

Ferragnez: chiesta la restituzione dell’Ambrogino d’oro

Intanto, sempre il Codacons ha chiesto che ai Ferragnez venga ritirato l’Ambrogino d’Oro, la più importante onorificenza concessa dal Comune di Milano nel 2020, all’epoca della pandemia da Covid-19, quando la coppia aveva raccolto e donato quattro milioni di euro all’Ospedale San Raffaele.

La richiesta di “ritirare” alla coppia l’Ambrogino d’oro è appoggiata anche dal capogruppo di FdI a Palazzo Marino, Riccardo Truppo, che ha annunciato che chiederà una votazione sulla questione.

Anche Fedez nella bufera

Intanto, a essere travolto dalle polemiche adesso è anche Fedez. Il rapper ha difeso sua moglie pubblicamente dopo che la premier Giorgia Meloni ha invitato a non fidarsi di chi vive e lavora sul web. Nel farlo, però, il cantante ha anche attaccato diversi politici, e ha ricordato l’iniziativa benefica fatta con sua moglie durante il Covid proprio a favore dell’ospedale San Raffaele.

Nel suo video, Fedez afferma che quella iniziativa permise di realizzare 150 posti letto nel reparto di terapia intensiva. La Regione Lombardia ha, invece, specificato che i posti letto erano 14.

Come se non bastasse, in tantissimi sui social stanno condividendo i video dove vengono riportate le parole del rapper quando il Codacons, durante la pandemia, aveva denunciato la coppia proprio per avere aperto la raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele. L’organizzazione li aveva accusati di non essere trasparenti riguardo la destinazione delle donazioni.

Fedez, dati alla mano, aveva denunciato a sua volta una raccolta fondi del Codacons destinata alla Croce Rossa Italiana definendola “torbida”. Ora i fan gli scrivono: “Da quale pulpito viene la predica”.

L’affondo di Selvaggia Lucarelli

Anche Selvaggia Lucarelli, che ha contribuito a scoperchiare la vicenda delle uova di Pasqua, è tornata a parlare dei Ferragnez in termini affatto positivi. “Comprano la reputazione con la beneficenza”, ha detto al Corriere della Sera.

Ha aggiunto: “Non li ho mai visti spendersi sul lungo termine in cause in cui credono. Loro cavalcano la causa del momento: il Covid, il femminismo, Sanremo… fanno un gigantesco spot promozionale alla loro reputazione che innesca nei follower un’idea di gratitudine e diventa un jolly per eventuali inciampi. Infatti Fedez per giustificare la disonestà di fondo nell’operazione pandoro ha tirato fuori i jolly delle beneficenze precedenti. In questo modo hanno crediti infiniti”.

Ferragnez, non solo critiche

Ma c’è anche chi li difende. Molti follower stanno manifestando la propria solidarietà a Chiara Ferragni e a suo marito. E anche Donatella Versace si è schierata a loro favore. In un post su Instagram ha scritto: “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani”.