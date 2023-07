Chiara Ferragni e Fedez, ecco la nuova villa sul lago di Como

N uovo acquisto di lusso per la coppia che anche a Milano attende di trasferirsi nell'attico ancora in costruzione. "Il nostro sogno", scrive l'influencer nel condividere le prime foto della casa di fronte a quella di George Clooney

“Il nostro sogno”. Presenta così Chiara Ferragni la nuova casa acquistata con Fedez sul lago di Como. Si tratta di una villa che, stando alle cronache locali, vale cinque milioni di euro.

Il nuovo acquisto di Chiara Ferragni e Fedez

La villa è costruita su due piani, ha un grande giardino e una scenografica piscina a sfioro. Nelle prime foto condivise su Instagram, si vede il salone affacciato sul lago con i divani bianchi, una stanza che potrebbe essere per i loro figli Leone e Vittoria, la vista e il terrazzo direttamente sul lago. La casa si trova nel comune di Pognana Lario e sarebbe proprio di fronte a villa Oleandra, la celebre residenza di George Clooney a Laglio. Sono arrivate anche le parole del sindaco Claudio Corbella a confermare la notizia: “Per il nostro paese si tratta di uno spot importante, ricordando però che non va mai persa di vista la vivibilità dei residenti”, ha detto al quotidiano La Provincia.

La passione dei Ferragnez per il lago di Como

I Ferragnez sono molto affezionati al lago di Como, qui hanno trascorso tanti weekend in sistemazioni da sogno come Villa Bonomi, una lussuosa residenza del 1900, e da tempo desideravano acquistare una casa che fosse tutta loro.

Il nuovo attico a City Life

Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa anche di traslocare nel loro nuovo attico a City Life che dovrebbe essere pronto in autunno. In un post su Instagram, hanno documentato il progredire dei lavori con un sopralluogo nel cantiere. Sarà una prestigiosa penthouse su due piani con soggiorno dotato di camino, scala a chiocciola, favolosa vista sulla città e ampi spazi per godersi la famiglia. La decisione di trasferirsi in un altro appartamento più grande risale infatti alla nascita due anni fa della loro secondogenita. Ma rimangono fedeli al quartiere di Milano dove già vivono e che amano tanto.