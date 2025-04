I tre figli di Bill Gates riceveranno meno dell’1% dello sbalorditivo patrimonio del co-fondatore di Microsoft, stimato in 101,2 miliardi di dollari. Il 69enne – considerato la quarta persona più ricca del mondo – ha rivelato al podcast Figuring Out With Raj Shamani che Jennifer (28 anni), Rory (25 anni) e Phoebe (22 anni) erediteranno solo una piccola parte della sua fortuna, che andrà praticamente in toto alla Fondazione Gates. «I miei figli hanno ricevuto un’ottima educazione e un’istruzione eccellente, ma meno dell’1% della ricchezza totale perché ho deciso che non sarebbe stato un favore per loro», ha dichiarato il miliardario americano.

Un’eredità comunque stellare per i figli di Gates

Detto questo, ai tre ragazzi andrà comunque una cifra non irrisoria: oltre un miliardo di dollari. Anche senza possedere la stessa ricchezza del padre, il loro patrimonio li collocherebbe probabilmente tra l’1% più ricco della popolazione mondiale.

«Devono costruire da soli il loro successo»

Il desiderio di Bill Gates, espresso nel podcast Figuring Out With Raj Shamani, è quello che i figli possano costruirsi da soli il loro successo, senza essere “offuscati” dall’incredibile fortuna costruita del padre e trovarsi a vivere di rendita. ll co-fondatore di Microsoft ha sottolineato come le scelte delle famiglie benestanti riguardo l’eredità da lasciare ai figli dipendano sostanzialmente dai valori in cui si crede. «Tutti possono decidere in merito», ha affermato il magnare aggiungendo che, nella sua situazione, i suoi figli «hanno ricevuto un’ottima educazione e istruzione, ma possiedono meno dell’1% della ricchezza totale». «Non è una dinastia, non chiedo loro di gestire Microsoft. Voglio dare loro la possibilità di avere i propri guadagni e il proprio successo», ha detto Gates.

La priorità di Gates: finanziare la Fondazione

Il miliardario ha tre figli con l’ex moglie Melinda French: Jennifer Gates Nassar (28 anni), Rory Gates (25 anni) e Phoebe Gates (22 anni). Gates ha sottolineato all’influencer indiano Raj Shamani quanto sia stato importante per lui offrire un’ottima educazione e istruzione ai ragazzi, senza tuttavia che si sentano «confusi sul sostegno e sull’amore per loro». «Penso – ha affermato il co-condatore di Microsoft – che sia importante spiegare fin da subito la tua filosofia: li tratterai tutti allo stesso modo e offrirai loro opportunità incredibili, ma che la missione più grande per queste risorse è quella di tornare ai più bisognosi attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation».

Colossi tecnologici e filantropia

Gates non è l’unico miliardario del settore tecnologico che non intende lasciare la sua immensa fortuna esclusivamente ai figli. Molti importanti protagonisti del tech, come il defunto Steve Jobs di Apple e Jeff Bezos di Amazon, hanno dato priorità alla filantropia rispetto alla trasmissione della ricchezza da una generazione all’altra.