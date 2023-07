Brad Pitt, nuovo amore e nuovo film sulla Formula 1

L 'attore starebbe frequentando Ines de Ramon, designer di gioielli di quasi 30 anni più giovane. E vestirà i panni di un pilota nel nuovo progetto di Joseph Kosinski: le riprese in questi giorni sulla pista inglese di Silverstone

Un nuovo amore e un nuovo film per Brad Pitt. Se sul primo ancora non ci sono conferme ufficiali, sul secondo non c’è dubbio. L’attore è in questi giorni sulla pista inglese di Silverstone, dove la Formula 1 corre realmente nel weekend, per girare “Apex” diretto da Joseph Kosinski.

La nuova fiamma di Brad Pitt

Sarebbe Ines de Ramon la nuova fidanzata del divo di Hollywood. Dopo il burrascoso divorzio da Angelina Jolie, Brad starebbe frequentando la designer di gioielli quasi 30 anni più giovane di lui. La prova del loro amore? Un ciondolo a forma di B che Ines indossa, catturato dai fotografi e rimbalzato sui social di tutto il mondo. Come ha affermato anche una fonte anonima a Page Six, Ines de Ramon sarebbe presissima dall’attore 59enne, al punto da sfoggiare “una collanina con la lettera B”. I due sono stati avvistati insieme al concerto di Bono a Los Angeles insieme agli amici Cindy Crawford e il marito Rande Gerber. Sebbene lavori in un settore diverso da quello del cinema, il nome di Ines de Ramon è noto a Hollywood per il matrimonio con Paul Wesley, della serie televisiva “The Vampire Diaries”. Per ora nessuna conferma ufficiale da parte della nuova presunta coppia.

Brad Pitt scende in pista a Silverstone

Intanto in questi giorni Brad Pitt è impegnato con un nuovo progetto cinematografico “in pista”. Nel circuito inglese di Silverstone, è spuntato un garage in più, ovvero quello della “scuderia di Hollywood” che vedrà l’attore al volante nei panni del pilota Sonny Hayes. Tanta curiosità tra i box, con Brad che si è reso disponibile per selfie e autografi con i fan.

Il nuovo film di Joseph Kosinski

Si tratta di “Apex”, il nuovo film diretto da Joseph Kosinski, regista di “Top Gun: Maverick”. Consulente d’eccezione per le riprese, il pilota automobilistico Lewis Hamilton. Brad sarà al volante di una F2 modificata, APXGP, creata in collaborazione con il Circus, con una livrea camuffata per somigliare a una Formula 1.

Apex si presenta come il progetto cinematografico più ambizioso nella carriera di Joseph Kosinski che, per rendere l’opera il più verosimile possibile, ha deciso di filmare anche durante alcune tappe del mondiale di Formula 1. La data di uscita del progetto non è ancora nota, ma molto probabilmente verrà distribuito nelle sale nel 2024.