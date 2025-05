Brooke Shields al giro di boa dei 60 anni. Giovanissima diva degli ’80 con film come Laguna blu (1980) e Amore senza fine (1981), oggi affermata imprenditrice, l’ex modella e attrice americana è fermamente convinta del fatto che sia possibile invecchiare con grazia: su questo argomento ha perfino scritto un libro intitolato Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old (Non è permesso a Brooke Shields di invecchiare).

La festa di Brooke durerà…. un anno intero

In un recente post su Instagram, la Shields si è detta intenzionata siglare il suo 60esimo festeggiando per un anno intero: l’obiettivo, scrive l’attrice, «fare cose che non ho mai fatto prima e che ho sempre desiderato fare! Soprattutto… farle con gli amici e le persone che amo». La prima impresa, documentata sui social, è stata aiutare a far venire alla luce degli agnellini: un’esperienza vissuta a Chatsworth House, storica fattoria britannica di beneficenza situata a circa tre ore a nord di Londra, nel Derbyshire. Per le prossime tappe l’ex star di Hollywood chiede consigli ai suoi followers: «Potrebbe essere una semplice visita a un giardino botanico – ipotizza – o un’escursione in un parco nel nord dello Stato».

Brooke Shields: «Ogni donna dopo i 40 anni è favolosa»

In un’intervista a Good Morning America, l’attrice e modella ha parlato dell’invecchiamento spiegando il messaggio del suo libro Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old. Secondo l’attrice, per le donne il periodo dopo i 40 anni è meraviglioso: «Tutto ruota intorno a te – ha affermato Brook – . Te lo sei guadagnato, ed è il tuo momento di sentirti davvero, davvero sostenuta da te stessa e a tuo agio con te stessa».

«Ogni singola donna che conosco che ha più di 40 anni è assolutamente favolosa – ha continuato la star -. Stanno facendo cose nuove e si sentono più forti di prima». «La gente vorrebbe che assomigliassi a Laguna Blu, ma non è così», ha affermato l’attrice che non sente nessun bisogno di nascondere la propria età, anzi ha ancora più voglia di vivere nuove avventure, soprattutto, trascorrere più tempo con le sue due figlie: Rowan, di 21 anni, e Grier, di 19.

Il successo da Pretty Baby a Laguna Blu

Attrice, modella, scrittrice e imprenditrice, Brooke Shields ha trascorso una vita sempre sotto i riflettori, segnata da una carriera precoce ma anche da difficili vicende personali. Diventata famosa a soli 12 anni con il controverso film Pretty Baby (1978) di Louis Malle, in cui interpretava una giovane prostituta nella New Orleans del primo Novecento, nel 1980 fu protagonista di Laguna Blu, che la rese un’icona della sensualità adolescenziale. Nei primi anni ’80 divenne una delle modelle più famose al mondo, protagonista di campagne pubblicitarie come quella per Calvin Klein rimasta celebre per lo slogan provocatorio: «Volete sapere cosa c’è tra me e i miei jeans Calvin Klein? Niente». Brooke Shields ha poi recitato in commedie romantiche, produzioni teatrali di Broadway e serie TV, tra cui Suddenly Susan negli anni ’90, che le valse due nomination ai Golden Globe. Ha avuto anche ruoli in Friends e Lipstick Jungle.

Il rapporto difficile di Brooke Shields con la madre

Dietro l’immagine patinata di star, Brooke ha vissuto un’infanzia complicata, segnata dal difficile rapporto con la madre-manager Teri Shields. Teri, alcolista e donna ambiziosa, è stata al tempo stesso la promotrice e l’ombra invadente della carriera della figlia. Brooke ha parlato apertamente di questa relazione nel suo libro autobiografico There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me, pubblicato nel 2014, dove ha raccontato la dualità di amore e controllo vissuta con la madre.

Il breve matrimonio con Andre Agassi

La vita sentimentale di Brooke Shields è stata spesso sotto i riflettori. Negli anni ’90 fu legata sentimentalmente al tennista Andre Agassi, con cui si sposò nel 1997. Il matrimonio, però, durò poco: la coppia divorziò nel 1999, tra incomprensioni e problemi legati alla carriera e alla pressione mediatica.

La profonda amicizia con Michael Jackson

Negli anni ’90 Brooke Shields è stata legata da una profonda amicizia con Michael Jackson. I due erano spesso fotografati insieme agli eventi pubblici, e per lungo tempo si è speculato su una possibile relazione sentimentale. Brooke ha sempre definito il loro legame come una connessione affettuosa e spirituale, nata dalla comune esperienza di celebrità precoce. Ha anche tenuto un commosso discorso al funerale del Re del Pop nel 2009.

Il matrimonio con Chris Henchy e le due figlie

Nel 2001 ha sposato il produttore televisivo Chris Henchy, con cui ha avuto due figlie: Rowan e Grier. La maternità è stata per Brooke una conquista difficile, segnata anche da un forte episodio di depressione post-partum, di cui ha parlato pubblicamente per aiutare altre donne a non sentirsi sole.