Brutta caduta in bici per Jovanotti: “Mi devo operare”

I ncidente in bici a Santo Domingo per Jovanotti: fratture a spalla e femore

Finisce male la vacanza di Jovanotti in bicicletta a Santo Domingo. Brutta caduta in bici per Lorenzo: clavicola rotta e femore fratturato in tre punti. Ma anche nei momenti più difficili, Jova riesce a trovare la forza per ironizzare e rassicurare i fan che gli hanno scritto centinaia di messaggi di auguri: “Ragazzi grazie davvero per l’affetto travolgente, siete fantastici, grazie”.

La caduta di Jovanotti a Santo Domingo

Il cantante di “Mi fido di te”, ospite di amici a Santo Domingo per passare una vacanza insieme alla moglie Francesca, non ha perso l’occasione per praticare anche sull’isola caraibica la sua grande passione: la bicicletta. Mentre stava percorrendo una strada in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero non ha visto un dissuasore di velocità ed ha perso l’equilibrio. Rovinosa la caduta per il rapper che è stato prontamente soccorso e ricoverato in ospedale.

Un’immagine di archivio di Jovanotti con l’amata bicicletta

Jovanotti dall’ospedale: “Mi fa malissimo”

A dare notizia dell’incidente è stato lo stesso cantante in un post pubblicato sul suo account ufficiale su Tik Tok. “Mi sono rotto la clavicola e il femore in tre punti, mi fa malissimo – ha detto nel microfilmato pubblicato dal letto di ospedale – però ho trovato un ortopedico a santo Domingo. Sono qua sono vivo, sto bene mi hanno dato un antidolorifico. Stavo facendo un giro bellissimo, splendido – racconta ancora Jovanotti – in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero. Devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura… mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali”

Jovanotti pensa positivo: “Poteva andare peggio”

Jova ha annunciato via social che dovrà essere operato. I chirurghi dovranno applicare un chiodo in titanio nel femore e una placca sulla clavicola. “Buona domenica a tutti – dice in una storia sul profilo Instagram ufficiale lorenzojova – sono qui immobilizzato sul letto, la notte è passata tra i dolori. Però oggi mi operano: chiodo in titanio nel femore e una placca qui, sulla clavicola. Ho fatto un gran volo. Ma sono fortunato, è andata bene poteva andare peggio… ma anche meglio”. Difficile che questo incidente possa fermare la sua passione per le due ruote. “Ci vorrà un po’ di tempo ma sono vivo e sto bene – ha assicurato -. Poi ricomincio a mettermi in movimento”.

L’amore di Lorenzo per la bicicletta

Jovanotti è un grande appassionato di cicloturismo e ha portato sulla Rai “Aracataca. Non voglio cambiare pianeta”, un docutrip nel quale ha attraversato in bicicletta il Sudamerica: una lunga pedalata di 3500 km – e 50 mila metri di dislivello – dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia, dall’Oceano alla mitica Macondo.