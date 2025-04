Brutta caduta per Federica Brignone durante lo slalom gigante dei campionati Assoluti in Val di Fassa. La sciatrice 34enne, in forza al Centro Sportivo Carabinieri, durante la seconda manche della gara ha inforcato una porta andando a impattare violentemente sulla neve. Hanno trasportato la fuoriclasse azzurra, che pochi giorni fa ha conquistato la sua seconda Coppa del Mondo generale, in elicottero all’ospedale di Trento.

Federica Brignone sarà operata a Milano

Brignone, ha fatto sapere la Fisi, è stata sottoposta a una Tac presso l’ospedale Santa Chiara di Trento. Le è stata evidenziata la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Ora, di intesa con la commissione medica della federsci, sarà trasferita presso la clinica “La Madonnina” di Milano. Qui verranno completati gli esami radiologici e stabilito il percorso chirurgico.

Epilogo amaro dopo una stagione strepitosa

Non hanno ancora definito la prognosi, ma si teme che Federica sarà costretta a stare lontano dalle piste per diversi mesi. Tutti si augurano a questo punto un recupero per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Una conclusione di stagione amara per la sciatrice nata a Milano e valdostana di adozione che quest’anno ha conquistato l’oro in gigante e l’argento in SuperG ai Mondiali e la sua seconda Coppa del Mondo generale, oltre a quelle di specialità in discesa libera e gigante.

