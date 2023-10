Carla Bruni: “Ho avuto un cancro al seno, fate la mammografia”

L a top model 55enne rivela la sua esperienza personale in un emozionato videomessaggio su Instagram per incoraggiare le donne a non rimandare la prevenzione: "Ne va della vostra vita"

Carla Bruni rivela di aver sofferto di un cancro al seno. La storica top model, 55 anni, ha condiviso la sua esperienza in un video messaggio su Instagram in occasione dell’Ottobre Rosa, la campagna annuale di sensibilizzazione sul cancro al seno.

Il video messaggio di Carla Bruni

Sulle note della canzone “Quand c’est” di Stromae che dice “cancro, cancro, dimmi quand’è?”, l’ex premiere dame appare in primo piano con alle spalle un collage di foto ricordo. Viso struccato e sguardo emozionato, fa scorrere diversi cartelli scritti in francese: “Quattro anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno – racconta – Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore. Ma ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo… Infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia. Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro…”.

L’importanza della prevenzione

La cantante e modella esorta poi le donne a non rimandare la prevenzione: “Se faccio questo post non è per raccontarvi della mia vita o dei dettagli della mia salute ed ho esitato a lungo prima di parlare. Se vi scrivo queste parole è per trasmettervi un solo messaggio. Ma un messaggio fondamentale per tutte le donne che mi leggeranno: fate le vostre mammografie. Fatele ogni anno“.

L’impegno di Carla Bruni al Paris Breast Institute

La moglie di Nicolas Sarkozy rilancia il messaggio anche in inglese e in italiano per favorirne la massima diffusione tra i suoi oltre 800mila follower. E ribadisce la sua esortazione anche nella caption che accompagna il post: “”Fate le vostre mammografie, ne va della vostra vita”. L’artista si è impegnata come testimonial per il Paris Breast Institute, un centro medico oncologico specializzato nel cancro al seno.