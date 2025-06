Per Bianca Balti sono stati mesi difficili quelli appena trascorsi. A settembre ha ricevuto una diagnosi di cancro e per lei è iniziato un lungo percorso di lotta contro la malattia. Eppure, ospite a Belve per la seconda volta, ne parla in positivo. «Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo veramente», ha detto sorridendo a Francesca Fagnani.

L’importanza del fidanzato Alessandro Cutrera

Se Bianca Balti è riuscita ad affrontare con tanta positività questo momento particolarmente difficile, è merito anche dell’amore del fidanzato. Quando ha scoperto di essere malata, lei e Alessandro Cutrera stavano insieme da poco e la sua presenza nella vita della modella è stata provvidenziale. «Lui mi ha corteggiata molto. Poi quando mi sono ammalata si è accelerato il processo. Mi sono svegliata dopo l’operazione e c’era lui e da lì si è sempre riconfermato un brav’uomo». «Dio mi ha dato il pene migliore del mondo», ha detto la top model riferendosi alla sua uscita nella scorsa edizione, quando sempre a Belve disse di pregare il suo Dio di alleviarla dall’attrazione per il sesso maschile. «Scriverò un libro dal titolo Come il pene mi ha guarita dal cancro», ha rilanciato ridendo, aggiungendo in ultimo: «Essere felici, aiuta».

Bianca Balti non rinuncia al lavoro

Fin dai primi momenti dopo aver scoperto la malattia, Bianca Balti si è mostrata attiva, manifestando il suo desiderio di continuare il più possibile a vivere la sua vita. «I brand si sono un po’ tolti, ma poi ci ho pensato col senno di poi ed è anche normale. Magari sapendo che ero malata hanno detto: “Non è che andiamo a chiederle altre occupazioni”. Per cui ho voluto mettermi io a far vedere che c’ero» ha detto a Belve. La risposta inizialmente non è stata quella che la modella si aspettava: «C’è stata con Sanremo. Quel “posso lavorare nella moda anche se non ho i capelli” non ha avuto una reazione immediata dei brand, non ho lavorato tanto. Poi si è innescato tutto dopo Sanremo». La modella infatti è stata una delle co-conduttrici accanto a Carlo Conti nella seconda serata dell’edizione 2025 e ospite di quella conclusiva.

Il bello del successo per Bianca Balti

Quando Francesca Fagnani ha chiesto a Bianca Balti cosa amasse del successo, la top model non ha avuto dubbi: «Poter passare dei messaggi di forza, soprattutto nell’ultimo anno che è stato molto duro». Dalla diagnosi di cancro in avanti lei non si è mai arresa, esponendosi anche nei momenti di maggior fragilità e raccontando con grande semplicità tutte le tappe della malattia. «Quando mi hanno dato la diagnosi mi hanno consigliato di fare una terapia con una psichiatra oncologica… Lei ha visto subito la forza che avevo dentro prima che la vedessi io… Ho scoperto una forza dentro di me, sto vivendo una relazione bellissima e sanissima e ho visto una volta ancora il supporto delle mie amiche. Veramente vedi quanto è bella la vita», ha detto.