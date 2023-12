Confessione shock dell’ex cognato di Letizia di Spagna: “Ero il suo amante”

L e dichiarazioni dell'ex cognato di Letizia Ortiz su una loro presunta relazione clandestina scuotono la famiglia reale spagnola

Dopo gli scandali alla corte britannica, anche la monarchia spagnola potrebbe essere scossa dalle clamorose dichiarazioni di Jaime Del Burgo, 53enne uomo d’affari ed ex cognato della regina Letizia di Spagna.

Il libro bomba “Letizia y yo”

Secondo quanto rivelato da Jaime Del Burgo, ex marito di Telma Ortiz, sorella di Letizia, la regina ebbe una relazione con lui prima di incontrare il principe Felipe. Le confessioni di Del Burgo sono state raccolte dal giornalista Jaime Peñafiel e pubblicate all’interno del libro scandalo “Letizia y yo” (“Letizia e io”).

La cena romantica con Letizia di Spagna

La storia tra Letizia e Del Burgo sarebbe durata dal 2002 al 2004. In quell’anno l’uomo ha raccontato di aver organizzato una cena romantica nel giardino dell’hotel Ritz, con l’intenzione di chiederle di sposarlo. Ma fu in quell’occasione che Letizia gli comunicò di aver conosciuto l’uomo che avrebbe potuto cambiare il suo destino: Felipe di Borbone e di Grecia.

Relazione clandestina dopo le nozze con Felipe

Ma non è tutto. Perché dopo la fine della relazione i due sarebbero rimasti in buoni rapporti, mantenendo “un’amicizia complice” fino al 2010, quando la passione si riaccese. Stando a quanto riportato nel libro “Letizia y yo”, la regina, già madre di Leonor e Sofia, sarebbe stata disposta a divorziare e a scappare negli Stati Uniti insieme all’amante avanzando addirittura l’idea di avere un figlio tramite madre surrogata a Los Angeles.

Nel 2011 Letizia avrebbe interrotto improvvisamente la relazione: “Non possiamo più vederci“. A quel punto il presunto ex amante ha conosciuto la sorella della regina, Telma Ortiz. I due si sono sposati l’anno successivo salvo poi divorziare nel 2014.

Le prove del presunto amante di Letizia di Spagna

A prova delle sue parole, Del Burgo ha pubblicato una serie di tweet, poi cancellati, che immediatamente hanno attirato le critiche di molti utenti che ne hanno contestato la veridicità. In particolare, riferiscono i media spagnoli, l’uomo ha pubblicato un selfie della regina accompagnato da un presunto messaggio che Letizia gli avrebbe inviato. “Amore. Indosso la tua pashmina. È come sentirti al mio fianco. Si prende cura di me. Mi protegge. Conto le ore fino a quando ci incontreremo di nuovo. Per amarci. Per uscire da qui. Tua”, c’era scritto nel tweet rimosso.

Le reazioni della Casa Reale spagnola

La Casa Reale spagnola, interpellata sullo scandalo, ha preferito non commentare: “Non abbiamo nulla da dire al riguardo”, ha dichiarato un portavoce a Femail.