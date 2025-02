È uno degli artisti italiani più amati e famosi nel mondo, ma anche quello che guadagna di più: Andrea Bocelli non fattura solo dalla musica, ma da numerose attività imprenditoriali. Il tenore e cantante pop, salito alla ribalta nel 1993 quando si esibì con Zucchero nel duetto Miserere (l’anno dopo vinse a Sanremo, tra le nuove proposte, con la canzone Il mare calmo della sera), ha avuto una carriera straordinaria.

Cantante, filantropo e imprenditore

Nel tempo, Andrea Bocelli ha collaborato con artisti di fama internazionale, e ha venduto oltre 90 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal 2 marzo 2010 il suo nome è impresso sulla Hollywwod Walk of Fame, il percorso dove sono incastonate le stelle con i nomi delle star più star del mondo.

È anche un filantropo: oltre a essere presidente onorario della Fondazione Arpa, che promuove la ricerca e la formazione in ambito medico sanitario, dal 2011 ha una propria fondazione, la ABF “Andrea Bocelli Foundation”, con la quale è impegnato per il superamento delle barriere generate da povertà, disabilità ed emarginazione sociale.

Le società di Andrea Bocelli

Ma Andrea Bocelli è anche un imprenditore visionario, che ha saputo mettere a frutto i proventi della sua musica. Da quando è diventato famoso, ha investito oltre 100 milioni di euro in imprese che oggi fatturano decine di milioni di euro, grazie anche all’impegno di sua moglie Veronica Berti e di suo fratello, l’architetto Alberto Bocelli, che sono le persone di cui si fida di più.

Tutto parte dalla creazione di una impresa di costruzioni, la Anchise group, trasformata in una holding di partecipazioni, che fattura 2,5 milioni di euro l’anno. La società ha undici partecipate, le cui attività vanno da quella immobiliare all’agente per attività artistiche, dalla gestione di una tenuta agricola vinicola a una linea di prodotti di bellezza e cosmetici.

Stabilimenti balneari e una farmacia

Sempre a Bocelli fa capo la società controllata Alpemare Beach, che gestisce due stabilimenti balneari a Forte dei Marmi, con dentro bar e ristoranti. Inoltre possiede la Almud edizioni musicali, di cui sua moglie è amministratore delegato e suo fratello Alberto presidente. Nell’ultimo bilancio ha fatturato 3,3 milioni di euro; l’anno precedente 9,1 milioni di euro.

Ma non finisce qui: Andrea Bocelli ha anche una farmacia, la Sant’Andrea in località Torre del Lago a Viareggio, che nell’ultimo bilancio ha fatturato 1,4 milioni di euro. Inoltre, la Anchise group controlla anche la Max Prafila srl, una società specializzata in articoli di merceria e filati.

Le passioni di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli ha una passione per i cavalli e per il vino, che coltiva nella sua tenuta agricola a Lajatico. Si tratta di una proprietà di famiglia: i suoi antenati la detenevano da circa tre secoli. Qui il cantante produce diversi tipi di vini: il Sangiovese, il Canaiolo, il Colorino, la Malvasia, il Trebbiano e Cabernet Sauvignon.

La passione per gli affari è una caratteristica di famiglia. Infatti, anche la moglie di Bocelli, Veronica, ha due società da lei fondate: le VB Dreams e VB Management, che fatturano migliaia di euro.

