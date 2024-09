Cosa succede quando sei un’attrice, interpreti un ruolo dove sei un po’ cattiva e le tue figlie vedono il film? A questa domanda ha risposto Emily Blunt, che nel film Il diavolo veste Prada interpretava Emily Charton, l’assistente un po’ acida di Miranda, la terribile direttrice della rivista di moda Runway. «Le mie figlie pensavano che fossi la più cattiva», ha spiegato l’attrice, che oggi ha 41 anni, ma è rimasta affezionata a quel ruolo che l’ha resa famosa.

Il ruolo nel Diavolo veste Prada

Emily Blunt, che di recente è stata avvistata mentre si godeva una rara uscita in famiglia agli US Open, ha detto a Page Six che le sue figlie Hazel, 10 anni, e Violet, 7 anni, dopo averla vista in quel film del 2006 «pensavano che fossi la persona più cattiva che avessero mai incontrato».

L’attrice, che ha vinto un Golden Globe, ha avuto le sue due bambine con l’attore John Krasinski. Ha spiegato di essere grata che, a distanza di quasi vent’anni, il film abbia un impatto ancora così duraturo. «È incredibile che abbia un’impronta così indelebile sulle persone. Me lo citano almeno ogni settimana», ha detto.

Emily Blunt: «Il mio primo grande film»

Emily Blunt ha aggiunto: «All’epoca ero giovane, era il mio primo grande film. Ricordo che il mio agente mi chiamò e mi disse che mi avevano preso e che avremmo iniziato quel weekend. Gli risposi: “Va bene così?”, come se non sapessi che cosa fosse buono».

Un film cult

Il diavolo veste Prada racconta la storia di Andy, interpretata da Anne Hathaway, una ragazza appena laureata che riesce a ottenere un lavoro come assistente personale junior di Miranda Priestley (Meryl Streep), direttore di Runway Magazine. La ragazza spera di potere usare questa esperienza per aprirsi la strada a migliori opportunità nel giornalismo. Ma il lavoro si dimostra una vera sfida, a causa del carattere e delle richieste impossibili di Miranda.

Il film ha incassato 326 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenuto due nomination agli Oscar: una per la migliore attrice protagonista a Meryl Streep e una per i migliori costumi a Patricia Field. È diventato un cult assoluto.

Arriva “Il diavolo veste Prada 2”

Emily Blunt ha deciso di condividere l’effetto del film sulla sua famiglia proprio adesso che è stata confermata una seconda puntata del film. I lavori sono già iniziati. A produrlo è Disney, che ha chiesto alla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna di adattare il film originale del 2006 tratto da un romanzo omonimo del 2003 di Lauren Weisberger. Il cast originale non è stato ancora confermato, ma la trama suggerisce che sia Meryl Streep sia Emily Blunt potrebbero riprendere i loro ruoli.

Emily Blunt nel cast della seconda puntata?

La società non ha ancora nemmeno confermato la presenza di Anne Hathaway nei panni di Andrea “Andy” Sachs. Non si sa neanche se nel film saranno presenti gli altri attori del cast, come Stanley Tucci, Simon Baker, Adrian Grenier, Gisele Bundchen e Tracie Thoms.

Interpellata in proposito, Emily Blunt ha detto: «Oh mio Dio, non posso dire nulla. Voglio solo avere un buon trucco per gli occhi».