Che tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ci sia un ritorno di fiamma? Se lo stanno chiedendo tutti da quando sui social hanno iniziato a girare le foto della loro ultima vacanza insieme. La coppia, che si è separata vent’anni fa, sta trascorrendo un periodo in montagna, in Alta Badia, insieme ai loro bambini piccoli, e alla loro figlia Aurora con il compagno Goffredo Cerza, che li hanno resi nonni dando alla luce il piccolo Cesare Augusto.

Vacanze da famiglia allargata

Una vacanza serena, documentata dal settimanale Chi. Nelle immagini Eros e Michelle sono sorridenti insieme alla loro famiglia allargata a San Cassiano, un borgo a 1537 metri di altitudine e ai piedi dei massicci Lavarela e Conturines.

Una gita in montagna tutti insieme come una unica famiglia felice quella di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Entrambi dopo la separazione si sono risposati: lui con Marica pallegrinelli, da cui ha avuto Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Michelle ha sposato Tomaso Trussardi, da cui ha avuto Sole e Celeste. Ma i loro matrimoni sono ormai finiti.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: amore infinito

Davanti alle loro foto insieme in montagna, i più romantici hanno iniziato a pensare a un ritorno di fiamma, i più razionali che l’amore si trasforma. Una cosa è certa: il legame tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è ancora molto forte e in un certo senso indissolubile.

Nonni zaino in spalla

Pare che a organizzare la vacanza sia stata Aurora Ramazzotti, che ha sempre fatto di tutto perché i suoi genitori rimanessero comunque uniti nonostante il divorzio. Specialmente adesso che anche lei è diventata mamma e il suo bambino, Cesare Augusto, adora stare con i nonni. E che nonni: le immagini mostrano Eros e Michelle super sportivi, con lo zaino in spalla pronti a fare una passeggiata.

Una storia nata quasi per caso

Era il 1995 quando Michelle, che all’epoca aveva 18 anni ed era in Italia solo da un anno, conobbe Eros Ramazzotti a Milano, nel backstage di un suo concerto. All’epoca lui era già famosissimo, lei sfilava come modella per diversi stilisti italiani ed era diventata mota mostrando il lato B in un celebre spot dell’azienda di intimo Roberta.

Un colpo di fulmine: «Ero convinta di essere per lui solo una delle tante groupies. Ero triste, pensai: è andata», raccontò poi lei in seguito, «invece Eros si ricordò dove gli avevo detto che vivevo, non aveva l’indirizzo ma chiese a tutti i bar: “Dov’è che vive Michelle?”. Suonò il campanello, rispose mia mamma e le chiese di poter salire. Mamma rimase immobile per alcuni minuti pensando a uno scherzo».

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: nozze da favola

Pochi mesi dopo, Michelle è incinta. Il 5 dicembre 1996 nasce Aurora. Due anni dopo le nozze nel castello Orsini Odescalchi di Bracciano, con cinquecento ospiti e Tina Turner che intona un brano gospel.

Il matrimonio è felice, ma Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono spesso lontani a causa dei rispettivi impegni professionali.

Dal sogno al divorzio

Nel 2001, così come ha raccontato lei stessa, Michelle finisce in una setta, viene plagiata, isolata da chi le vuole bene. Eros la mette di fronte a una scelta: «O me o loro».

Nel 2002 la coppia si separa ufficialmente. Poi il divorzio. Ma certi amori non finiscono, continuano a regalare emozioni. Le vacanze insieme di questi giorni lo confermano.

