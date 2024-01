Fabio Fazio, il suo addio alla tv: ecco quando smetterà

I l conduttore di Che tempo che fa è pronto ad andare in pensione, per riposare, leggere libri, guardare film e provare l'ebbrezza di annoiarsi. Nel frattempo, invia un messaggio alla Rai

“Tra quattro anni scendo”. Lo ha detto Fabio Fazio, spiegando di essere pronto a lasciare la televisione. Il conduttore, che dal 15 ottobre ha traslocato con il suo programma Che tempo che fa dalla Rai sul canale Nove, in una intervista al magazine Sette del Corriere della Sera ha spiegato: “Se c’è una regola che ho imparato da Carlo Freccero è che un anno di televisione equivale a sette anni di un uomo. Quindi mi aspettano, facendo i conti, altri 28 anni di lavoro in tv”.

Cosa farà Fabio Fazio in pensione

Fabio Fazio ha precisato che tra quattro anni si vede a riposo. “Se smettessi Che tempo che fa potrei finalmente dedicarmi alle cose che amo di più”, ha detto, “leggerei, per esempio. Moltissimo. Sono un divoratore di libri: ne acquisto uno ogni tre giorni. Anzi, alcuni li prendo doppi, perché posso averli a disposizione nelle mie case, in città a Milano e al mare in Liguria”. Ha aggiunto: “Devo poterli consultare quando voglio, subito. E nella edizione che preferisco”.

Il conduttore ha anche aggiunto che, da pensionato, gli piacerebbe “vedere film, mangiare, vivere. Lavoro ininterrottamente dieci ore al giorno tutti i giorni. Non ho mai avuto il tempo di annoiarmi, mai. Ecco, smettere mi consentirebbe di provare anche questa sensazione”.

Il dispiacere per avere lasciato la Rai

Da quando il suo programma è passato sul canale Nove, Fabio Fazio ha realizzato ascolti da record. Ma dopo quarant’anni dal suo esordio in tv con Raffaella Carrà, ha dovuto lasciare la Rai.

Sul canale Nove si sente a proprio agio, ma il dispiacere per quanto accaduto ancora è forte. “È chiaro che, dopo 40 anni, rendersi conto che quella casa dove hai abitato non è più la tua non è una sensazione piacevole”, ha detto.

Ha aggiunto: “Ho ricordi bellissimi e quelli non me li potrà mai togliere nessuno. Dopo di che è chiaro che quello che è accaduto con la Rai è fuori da ogni logica. Ma io ho quasi 60 anni, so bene come stanno le cose, come va la vita. Non mi stupisco più di niente. Quello che posso dire è che spero si torni presto a rapporti normali”.

La stoccata di Fabio Fazio alla Rai

Tuttavia, Fabio Fazio ha lanciato una frecciatina a mamma Rai, affermando che “il nuovo regolamento di Sanremo sembra fatto contro il mio programma. C’è scritto che nei tre giorni successivi alla chiusura del Festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai. Di solito il vincitore veniva da me”.

Da viale Mazzini, però, l’ad Roberto Sergio ha subito replicato: “Il regolamento di Sanremo contro di lui? La verità è un’altra”. Ed ha aggiunto: “Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio, quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato”, ha precisato Roberto Sergio, “non c’è nessuna novità”.

Una vita “noiosissima”

Quanto alla sua vita privata, Fabio Fazio, dopo avere spiegato che ha trascorso le vacanze di Natale alle prese con un trasloco, ha detto che è “”noiosissima”.

Ha aggiunto: “Per me il riposo vero coincide con il poter fare tutti i giorni le stesse cose. Gli stessi gesti. Mi tranquillizza la ripetitività. Diciamo la verità, mi ha salvato la televisione. Che tra l’altro ha una particolarità: segue il calendario scolastico, comincio in autunno e finisco a giugno. Come i bambini a scuola. E così infatti i miei mesi estivi coincidono con le vacanze scolastiche”.