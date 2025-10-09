La pace all’interno della royal family sembra lontana. Proprio quando il cielo sopra Buckingham Palace sembrava schiarirsi con l’incontro di re Carlo con il principe Harry, ecco nuovi nuvoloni all’orizzonte. Stavolta a far arrabbiare il sovrano, però, è stato il principe William con l’intervista rilasciata a Eugene Levy nel documentario The Reluctant Traveler. L’erede al trono ha parlato del suo desiderio di riformare in futuro la monarchia, chiamando in causa anche il fratello minore: «Spero che non torneremo ad alcune delle pratiche del passato con cui Harry e io abbiamo dovuto crescere, e farò tutto il possibile per assicurarmi che non regrediremo in quella situazione», ha detto.

Le parole del principe William

Doveva essere una semplice intervista informale quella rilasciata dal principe William, invece le sue parole sono state più potenti di quanto forse lui stesso avrebbe immaginato. «Penso di poter dire con certezza che il cambiamento è nei miei programmi. Un cambiamento per sempre. E lo accetto e mi piace questo cambiamento, non lo temo. È questo che mi entusiasma, l’idea di poter apportare un cambiamento. Non un cambiamento eccessivamente radicale, ma cambiamenti che ritengo necessari», ha detto. Poi ha aggiunto, pensando al suo ruolo di padre ma anche a ciò che ha vissuto quando era bambino: «Voglio creare un mondo in cui mio figlio sia orgoglioso di ciò che facciamo».

La reazione di re Carlo

I riferimenti a una possibile riforma della monarchia non sono piaciuti per niente a re Carlo, e del resto sarebbero sembrati impossibili solo qualche anno con la regina Elisabetta ancora in vita. «Non si tratta solo di tensioni familiari, ma della Corona stessa» hanno riportato fonti vicine a Buckingham Palace. Per il sovrano è stato uno shock: «Lo vede come un tradimento, non come un atto di sincerità».

Cala il gelo tra re Carlo e William

Secondo quanto raccontano gli esperti di royal family, quanto detto dal principe William avrebbe fatto calare il gelo tra lui e re Carlo. Sembra che i contatti si siano interrotti: né una telefonata, né un incontro chiarificatore c’è stato tra i due. Il re è deluso e mai si sarebbe aspettato affermazioni del genere dal suo primogenito, proprio colui che dovrà succedergli al trono.

La visione della monarchia del principe William

Che il principe William abbia una visione più snella e moderna della monarchia non è una novità, e del resto nemmeno lui ne ha mai fatto mistero. Il suo auspicio è sempre stato quello di una Corona capace di ascoltare, sostenere e adattarsi pur mantenendo il dovuto rispetto nei confronti della tradizione. Insieme a sua moglie Kate Middleton lo ha dimostrato più volte soprattutto in termini di immagine pubblica, comunicazione e approccio agli impegni reali. I due non disdegnano di concedere selfie e abbracci ai sudditi, usano i rispettivi nomi di battesimo in contesti non ufficiali, si occupano personalmente della gestione dei canali ufficiali condividendo anche immagini in contesti privati e utilizzano un tone of voice più diretto e umano. L’erede al trono si è anche esposto, cosa del tutto inedita, sulla questione palestinese: «Troppi morti a Gaza», ha detto rompendo il protocollo. Tutti segnali del desiderio di un cambiamento di rotta che, piaccia o no a re Carlo, è già avviato.