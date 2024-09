Dopo che nei giorni passati Kate Middleton aveva annunciato in un video la fine del ciclo chemioterapico, il principe William ha espresso pubblicamente la sua gioia.

William sulla salute di Kate: «C’è ancora molta strada da fare»

In visita a Llanelli, nel Carmarthenshire, il principe del Galles ha incontrato gli insegnanti e gli alunni di una scuola elementare che si sono congratulati con lui per le notizie positive in arrivo dalla consorte dopo i nove mesi di grande preoccupazione in tutto il Regno Unito. Alle persone che gli si sono avvicinate per informarsi della salute di Kate, l‘erede al trono ha confermato che «le notizie sono buone, ma c’è ancora molta strada da fare».

Il videomessaggio di Kate

Attraverso un video diffuso su X da Kensington Palace al quale avevano partecipato il marito William e i tre figli, Kate Middleton aveva comunicato di aver terminato il trattamento chemioterapico. «Mentre l’estate volge al termine – ha detto la principessa del Galles – non posso dirvi quale sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico».

«Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare nelle acque tempestose e nella strada sconosciuta – ha proseguito la principessa usando la sua voce fuori campo -. Il viaggio del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per quelli più vicini a te…».

Leggi anche Kate Middleton battuta dal marito: William è il royal preferito

«Fare quello che posso per rimanere libera dal cancro è ora il mio obiettivo. Anche se ho finito la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene» ha detto prima di concludere il messaggio con l’augurio «di tornare al lavoro e di intraprendere qualche altro impegno pubblico nei prossimi mesi, quando potrò»

L’anno nero della Royal Family

Lo spiraglio aperto sul miglioramento delle condizioni di salute della principessa Kate arriva a nove mesi dall’inizio di un anno iniziato sotto i peggiori auspici per la famiglia reale britannica, ritrovatasi ad affrontare una duplice diagnosi di tumore, per il sovrano regnante Carlo III e la moglie dell’erede al trono, nonché futura regina.

Tutto è iniziato quando a gennaio sono arrivate una dopo l’altra le prime notizie allarmanti per i sudditi. Il 16 del mese Kate era stata sottoposta in un ospedale d’elite londinese, la London Clinic, ad una delicata operazione all’addome seguita a un ricovero di 13 notti e a una lunga convalescenza di cui non si erano conosciuti i dettagli sino a marzo, con la rivelazione del cancro da parte della consorte del principe William in un toccante video.

Il 26 gennaio nella stessa clinica privata anche re Carlo era finito sotto i ferri, per un procedura alla prostata di tipo benigno, ma poco dopo era arrivata la notizia della diagnosi di un tumore di natura imprecisata per il sovrano.

Le prime buone notizie per la Royal Family erano arrivate con la primavera: alla fine di aprile re Carlo era tornato agli impegni pubblici. Per Kate la risalita è stata più faticosa: una prima luce in fondo al tunnel si era accesa a giugno col ritorno in pubblico grazie ai progressi nelle terapie in occasione degli eventi clou di Trooping the Colour. E in luglio c’era stata la seconda uscita tra le ovazioni del pubblico di Wimbledon per la finale maschile del torneo di tennis sull’erba. Passi in avanti molto importanti, culminati con l’annuncio sulla fine della chemioterapia.