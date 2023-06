L e immagini di Gian Paolo Barbieri, e la sua storia, sono i protagonisti di L’Uomo e la Bellezza al cinema dal 3 luglio

La storia di Gian Paolo Barbieri

Gian Paolo Barbieri è un milanese nato in centro (in via Mazzini nel 1935), figlio di una buona borghesia di commercianti (in tessuti). S’innamora da ragazzo del teatro (ha una piccola parte nella Medea di Luchino Visconti) e del cinema. Adora i noir perché è affascinato dall’uso delle luci, del modo in cui i registi illuminano le donne trasformandole in creature magnifiche. Va a Roma, dove c’è Cinecittà e, di conseguenza, la dice vita. Va a Parigi, dove c’è la moda. Inizia a lavorare per Harper’s Bazar. Poi torna a Milano dove sta nascendo Vogue Italia. Negli anni diventa amico di Richard Avedon e Tom Kublin, fotografi strepitosi. Ritrae Audrey Hepburn, Ava Gardner, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Benedetta Barzini, Veruska, Jerry Hall, Marpessa, Monica Bellucci… Firma shooting e campagne pubblicitarie per Valentino, Versace, Ferré, Armani. E poi viaggia, tantissimo. Mitiche le foto alle Seychelles, dove aveva casa.

La trama del film

Nel film L’uomo e la bellezza di Emiliano Scatarzi ci sono interviste a chi lo conosce bene e ha lavorato con lui, immagini d’archivio, filmati, racconti, aneddoti di un mondo della moda, e non solo, che non c’è più.

Gian Paolo Barbieri, l’uomo e la bellezza, con la regia di Emiliano Scatarzi e da un soggetto scritto da Federica Masin ed Emiliano Scatarzi, sarà in sala dal 3 luglio. È distribuito da Wanted Cinema