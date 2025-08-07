Nel 1993 i sogni degli italiani fecero volentieri spazio a una nuova bionda che, nello spot della Martini, si allontanava ancheggiando da un attempato ammiratore mentre il suo abitino di maglia si sfilava fino a mostrare lo spettacolare sedere. Charlize Theron aveva fatto irruzione nel nostro mondo con il suo fascino alieno, per restarci. Il 7 agosto compie cinquant’anni. E tralasciando l’ovvio – è bella come non mai – rimarchiamo l’eleganza ribelle con cui ha saputo stregare Hollywood. Di origini sudafricane, attrice super al fianco di registi come Woody Allen e Ridley Scott, premio Oscar nel 2004, nota per la riservatezza e le scelte controcorrente, sugli schermi e nella vita: ecco otto film per disegnare la mappa di Charlize.

I 50 anni di Charlize Theron: il primo film di successo

Il primo titolo importante è L’avvocato del diavolo del 1997. L’attrice interpreta la moglie di un avvocato rampante, dotato di discreto pelo sullo stomaco (Keanu Reeves). Spinta dal successo – non proprio adamantino – di lui, la coppia si trasferisce a Manhattan. E tutto va a rotoli. Mentre il marito viene sedotto dal luciferino Al Pacino, Mary Ann scivola in un incubo fatto di solitudine e allucinazioni. La 22enne Charlize è intensa, credibile nel viversi addosso la fragilità mentale della protagonista. La recitazione, per lei, è la strada giusta, nonostante sia un ripiego. La Theron aveva lasciato il Sudafrica ancora minorenne, lavorava come modella per mantenersi, ma ambiva a diventare ballerina, un sogno naufragato a 18 anni in seguito a un infortunio al ginocchio. La passione per il ballo contribuirà ad avvicinarla agli action movie, come ha spiegato recentemente: «Amo la danza, ma non potrei più fare la ballerina. I film d’azione mi danno l’opportunità di raccontare una storia con il corpo».

Tra Woody Allen e il fidanzato storico

Tutti la vogliono, tutti la cercano: tra il 2000 e il 2001 Charlize gira un film dietro l’altro. Pescando nel mucchio, segnaliamo il commovente Sweet November, dove interpreta una ragazza malata di cancro, e La maledizione dello scorpione di giada: qui l’attrice è Laura Kensington, giovane ereditiera e femme fatale, che si diverte a sedurre l’investigatore assicurativo C.W. Briggs-Woody Allen (che tre anni prima l’aveva diretta in Celebrity). Lo stesso anno, girando il thriller 24 ore, la Theron si innamora dal collega Stuart Townsend, con cui vivrà la storia d’amore più lunga della sua vita, finita – per cause non pervenute – nel 2010.

I 50 anni di Charlize Theron: la consacrazione con Monster

Il 2003 è l’anno della svolta con il film Monster. Charlize, quasi irriconoscibile, interpreta una donna realmente vissuta tra violenze e abusi, Aileen Wuornos, prostituta diventata assassina seriale, condannata per l’omicidio di sette uomini e giustiziata tramite iniezione letale nel 2002. Per affrontare un ruolo così duro e dar voce a un’umanità disperata, attinge anche al proprio passato: a 15 anni, la Theron ha assistito all’uccisione del padre alcolizzato e violento per mano della madre Gerda, che agì per legittima difesa. Di lei l’attrice dice: «La sua forza e la sua personalità sono una fonte d’ispirazione, la considero un essere umano eccezionale».

Strega sullo schermo, mamma nella vita

Strega crudele e glaciale, ossessionata dalla bellezza e dal potere: nel blockbuster fantasy Biancaneve e il cacciatore del 2012, Charlize Theron si trasforma nella regina Ravenna, che – come la fiaba dei fratelli Grimm insegna – usurpa il trono, imprigiona e poi ordina di uccidere la giovane Biancaneve (Kristen Stewart), troppo carina per sopravvivere. Nel frattempo l’attrice attraversa una stagione personale importante: adotta il primo figlio, Jackson, seguito nel 2015 dalla secondogenita August. «Anche quando ero in una relazione» aveva detto, «sono sempre stata onesta coi miei partner: l’adozione era il modo in cui un giorno avrei formato la mia famiglia. Non è mai stata un’alternativa per me, è sempre stata la mia prima scelta».

I 50 anni di Charlize Theron: largo a Furiosa

Con la testa rasata, un braccio meccanico e lo sguardo di chi ha visto troppo, Charlize entra nella leggenda alla guida di un’autocisterna corazzata nei panni di Furiosa. È il 2015, il set di Mad Max: Fury Road è faticoso e teso (i rapporti con Hardy non sono idilliaci), ma il risultato è esplosivo: la pellicola, diretta da George Miller, vince sei Oscar e trasforma Furiosa in un’icona femminista post-apocalittica. Fuori dallo schermo, Charlize frequenta Sean Penn. Al Festival di Cannes 2016 i due presentano insieme The Last Face, film drammatico da lui diretto e interpretato da lei (autentico flop). Qualche settimana dopo, si lasciano. «Non frequentavamo altre persone, ma non siamo mai andati a vivere insieme e non lo avrei sposato, non era niente del genere» ha poi specificato l’attrice.

Atomica bionda (e parecchio impegnata)

Mena come un fabbro, cade, sanguina, si rialza. In Atomica bionda del 2017 Charlize interpreta una spia britannica spedita a Berlino alla vigilia della caduta del Muro. Sexy e letale, è una sorta di James Bond al femminile. Per la parte, l’attrice si allena duramente, gira senza stuntwoman la maggior parte delle scene d’azione – e infatti, durante le riprese si rompe due denti. Il film è tratto da una graphic novel e la Theron è anche produttrice. Si rafforza la sua immagine di donna tosta, e pure impegnata: con la Charlize Theron Africa Outreach Project lotta per l’accesso alla salute e all’educazione in Sudafrica, ed è sempre in prima linea contro razzismo, pregiudizi e violenza di genere.

Un’altra storia vera, dalla parte delle donne

Un altro film impegnato, tratto da una storia vera: in Bombshell – La voce dello scandalo del 2019, Charlize interpreta Megyn Kelly, la giornalista che ha contribuito a far emergere il sistema di molestie sessuali radicato all’interno di Fox News. La pellicola ricostruisce il clima di paura e omertà in cui tante donne hanno lavorato per anni, e la Theron affronta la parte (che le vale una nomination all’Oscar) con rigore e coinvolgimento. E la sua vita privata? La racconta durante il talk show di Drew Barrymore: «Non ho un fidanzato da più di 5 anni. La mia vita è felice, per questo l’uomo che cerco deve avere davvero qualcosa in più. Dev’essere qualcuno capace di illuminare la mia esistenza, di renderla ancora migliore».

I 50 anni di Charlize Theron: l’ultimo titolo su Netflix

L’ultimo film della neo50enne è The Old Guard 2 (disponibile su Netflix). Charlize in versione mora torna nei panni di Andy, guerriera immortale a capo di un gruppo di mercenari che proteggono l’umanità. È il sequel di The Old Guard del 2020, basato sull’omonima graphic novel (stavolta c’è anche Uma Thurman). Intanto, fuori dal set, la Theron continua a vivere la sua vita da single, tranquilla («Mi godo la semplicità dei piccoli gesti») ma divertente, come ha raccontato nel podcast Call Her Daddy: «Nella mia vita ho avuto forse tre avventure da una notte, ma di recente ho fatto sesso con un 26enne ed è stato magnifico!». Cosa ne pensa degli anni che passano? «La mia faccia sta cambiando e adoro che stia non solo cambiando, ma invecchiando» chiarisce, intervistata da Allure. Altro che crisi di mezza età: Charlize è nella sua stagione migliore.

