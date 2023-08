Niente lifting per Charlize Theron: “Il mio viso sta cambiando, sto solo invecchiando”

C harlize Theron spegne le voci su presunti ritocchini e rivendica il "diritto" di invecchiare

Charlize Theron non ha paura degli anni che passano e si irrita alquanto se qualcuno ipotizza che il suo viso stia cambiando per fantomatici ritocchini mai fatti. “La gente pensa che abbia fatto un lifting”, ha detto la star 48enne ad “Allure” raccontando che ormai le viene chiesto con una certa insistenza sui social, da parte degli immancabili troll, “Cosa hai fatto alla faccia?”. La replica a una ipotetica detrattrice non lascia spazio a interpretazioni: “Str…za sto solo invecchiando! Non significa che abbia fatto ricorso a un brutto intervento di chirurgia plastica. Questo è proprio quello che succede”.

Charlize Theron: “Non ho paura di invecchiare”

L’attrice, premio Oscar per “Monster”, dice di averne abbastanza delle false affermazioni secondo cui si è sottoposta alla chirurgia estetica per non perdere la sua bellezza naturale.

La star di Hollywood, nota per i ruoli in film come “Mad Max” e “Atomica bionda”, ha confermato di non avere paura dell’invecchiamento e di non aver subito “cattivi interventi di chirurgia plastica”. Semplicemente il tempo passa e lavorando nel cinema da quando aveva 22 anni è evidente che alcuni cambiamenti si vedano.

Il successo di Charlize Theron fra cinema e moda

La Theron, il cui patrimonio è stimato in circa 117 milioni di sterline, ha sfondato nel cinema dopo aver recitato nel thriller “L’avvocato del diavolo” accanto a Keanu Reeves e Al Pacino. Vanta anche una notevole carriera come modella e testimonial pubblicitaria (è il volto del profumo J’adore di Dior).

“Odio il doppio standard per uomini e donne”

“Mi piace che il mio viso stia cambiando e invecchiando”, ha dichiarato l’attrice sudafricana naturalizzata americana, precisando che odia il doppio standard “per cui gli uomini invecchiano come i vini pregiati e le donne come i fiori recisi”. “Disprezzo questo concetto e voglio combatterlo, penso anche che le donne vogliano invecchiare nel modo che ritengono giusto”. “Penso – ha continuato Charlize su Allure – che dobbiamo dimostrare un po’ più di empatia per il modo in cui tutte attraversiamo il nostro percorso e per quel che mi riguarda il dover vedere la mia faccia su un cartellone pubblicitario adesso è piuttosto strano“.

La trasformazione di “Monster”? “Possibile a 27 anni”

La Theron, che si trasformò fisicamente per il ruolo di Aileen Wuornos in “Monster” nel 2003, ha tuttavia ammesso che alla sua età non potrebbe più sottoporsi a un processo del genere. “Quando a 27 anni ho girato “Monster” – ha detto l’attrice -. ho preso circa 15 chili ma poi ho saltato tre pasti e sono tornata al mio peso normale…”.