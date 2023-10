Jennifer Aniston, le 4 cose che fa per tenersi in forma a 54 anni

C ibo, acqua, fitness e sonno: Jennifer Aniston, 54 anni, rivela quattro semplici regole che le permettono di mantenersi in perfetta forma fisica e mentale nonostante l'avanzare dell'età.

Jennifer Anistona, nel numero 23 di CR Fashion Book, ha rilasciato un’intervista nella quale con grande sincerità e immediatezza racconta il proprio stile di vita e descrive quelle piccole abitudini che ritiene fondamentali per volersi bene e mantenere tonico il proprio fisico. “Bevo molta acqua, muovo il corpo ogni giorno, cerco di mangiare cibi integrali e freschi e dormo più che posso“, ha detto l’attrice di “Friends”.

Jennifer Aniston: “Dormire bene è essenziale”

In particolare a proposito dell’importanza del sonno Jennifer Aniston ha dichiarato: “Quest’ultima parte è impegnativa per me, ma è così importante. Lo sento quando non mi riposo abbastanza“.

L’allenamento quotidiano di Jennifer Aniston

Per quanto riguarda gli allenamenti, Jennifer Aniston è una sostenitrice di Pvolve, un’app creata da un personal trainer che propone esercizi con pallone da workout ed elastici da fitness. “È un approccio unico al fitness. Lascio ogni allenamento sentendomi energica e forte“, ha dichiarato l’attrice confermando una motivazione ad allenarsi che non provava da anni.

“Sto attenta a ciò che lascio entrare nella mia testa”

L’ex di Justin Theroux ha aggiunto a questa lista di comportamenti “virtuosi” che riguardano la sfera fisica, un aspetto che riguarda di più l’aspetto mentale, la concentrazione. “Oltre a tutto questo, – dice la Aniston – cerco di essere davvero consapevole di ciò che lascio entrare nella mia testa“. Ciò che si traduce, nelle intenzioni della star, in un’attenzione maggiore verso ciò che guarda in TV, meno abbuffate di news e programmi inutili. “Il nostro mondo sta davvero attraversando alcune sfide e so che ci teniamo tutti molto, ma a volte penso che sia imperativo spegnere il rumore“, ha aggiunto la Aniston.

Aniston: “Invecchiare bene grazie alla scienza”

Considerata una delle protagoniste più affascinanti, brillanti e intelligenti del cinema americano, Jennifer Aniston ha sempre mostrato grande attenzione verso i temi del benessere, del vivere sano e della forma fisica. Nell’intervista a CR Fashion Book ha sottolineato il ruolo fondamentale che ha la ricerca scientifica nel delineare comportamenti e stili di vita sani, che possano mantenere il corpo in salute a lungo. “Sono sempre grata alla comunità scientifica e medica che fa avanzare la nostra conoscenza del corpo umano – ha detto Jennifer – della nostra salute e di come possiamo continuare a prosperare mentre invecchiamo“.

Terza stagione per “The Morning Show”

L’attrice sta promuovendo la terza stagione di “The Morning Show”, serie prodotta e interpretata assieme a Reese Witherspoon, che vede le due attrici nei panni delle conduttrici di punta del programma del mattino di una rete televisiva americana di fantasia.