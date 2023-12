Jennifer Lopez: “Donne più sexy man mano che invecchiano”

J ennifer Lopez è l'esempio di come si può invecchiare bene, prendendosi cura del proprio fisico e della propria mente, non perdendo mai grinta ed entusiasmo: "Non permetterei mai a nessuno di mettermi in una scatola"

Il prossimo luglio Jennifer Lopez compirà 55 anni e si direbbe che più il tempo passa più la popstar e attrice diventa bella e affascinante. J.Lo ha sempre seguito una dieta attenta e allenato con costanza il suo fisico e i risultati si vedono. Tanto che la cantante di “Jenny from the Block” può affermare senza timore di essere smentita: “Le persone hanno capito che le donne diventano più sexy man mano che invecchiano“.

Il lavoro di Jennifer Lopez per un fisico perfetto

Jennifer Lopez in effetti sfoggia una bellezza e una vitalità invidiabili nonostante le 54 primavere. La cantante e attrice americana ha affrontato il passare del tempo con grinta, positività e voglia di mantenersi attiva. Per mantenere il suo fisico sempre al top Jennifer Lopez si allena per circa un’ora, da quattro a cinque volte a settimana, concentrandosi ogni volta su parti del corpo diverse. Segue un corso di fitness con, tra gli altri, i coach Tracy Anderson, David Kirsch e Dodd Romero. Un lavoro costante che si concentra soprattutto su braccia, addominali e glutei.

La dieta ferrea di Jennifer Lopez

L’attenzione di J.Lo per la dieta è maniacale. Tra gli alimenti prediletti dalla star figurano spinaci, broccoli, cavolo Kale, riso integrale, quinoa, pesce, avocado e pollo. Niente caffè, molto tè e tisane come quella a base di zenzero e limone.

“Più spazio a Hollywood per le donne anziane”

Jennifer Lopez ha raccontato a “Elle – Women in Hollywood” come sta via via apprezzando quella bellezza che arriva con l’età e riflettuto sul fatto che nel cinema si dia sempre maggior spazio a ruoli per attrici anziane. La protagonista di “Un amore a 5 stelle” si è detta felice di vedere che gli standard di Hollywood stiano cambiando, facendo sentire le donne preziose indipendentemente dall’età che possano avere. “È cambiato molto e penso che questo sia appropriato”, ha detto la Lopez a “Elle”.

“Invecchiando diventi un essere umano più ricco”

“Man mano che invecchi e hai più esperienza, diventi un essere umano più ricco e hai più da offrire – ha detto J.Lo -. L’idea di ‘non c’è niente di veramente prezioso nel guardare una donna sopra i 30 anni’ è così ridicola, è l’opposto di giusto. Mi fa semplicemente ridere”.

Jennifer Lopez “allergica” ai limiti imposti dagli alti

L’invito di Jennifer Lopez è vivere la vita in piena libertà, senza lasciarsi ingabbiare da aspettative altrui e limiti imposti. “Questa è sempre stata la mia mentalità – ha detto Jennifer – non permettere mai a nessuno di mettermi in una scatola in base a dove sono nata, da dove vengo, che età ho o altre cose del genere. Quei confini non esistono per me”.

Una regia nel futuro di Jennifer Lopez?

Quella di Jennifer Lopez è una vita ricca di scommesse, di voglia di sperimentarsi e mettersi in gioco. “Voglio continuare ad evolvermi. E se a un certo punto prenderò il timone, dirigerò il mio film: è una possibilità”, ha detto l’attrice confessando che “le è stato offerto di dirigere un paio di cose”, ma ha dovuto rifiutare “a causa dei limiti di tempo”.

Fan in attesa del prossimo album

La Lopez si prepara all’uscita del suo primo album in quasi un decennio. La popstar ha annunciato nei giorni scorsi “This Is Me… Now” che sarà il sequel del suo album del 2002 “This Is Me… Then” e che sarà disponibile dal 16 febbraio. Il progetto sarà accompagnato dal documentario. Il suo prossimo singolo, “Can’t Get Enough”, dovrebbe arrivare il 10 gennaio.