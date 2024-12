In un’intervista all’Associated Press, Jim Carrey ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a tornare alla recitazione dopo aver annunciato il ritiro dal grande schermo nel 2022. L’attore canadese, noto per i suoi ruoli in film di successo come The Mask, Scemo & più scemo e The Truman Show, vestirà ancora una volta i panni del malvagio Dr. Robotnik nel terzo film della saga di Sonic, in uscita nelle sale italiane il 1° gennaio 2025.

Due anni fa il ritiro dalle scene

Nel 2022 Carrey aveva annunciato il suo ritiro, dichiarando di voler dedicare più tempo alla sua vita privata e alle sue passioni, come la pittura e la spiritualità. In un’intervista con Access Hollywood, l’attore aveva affermato: «Mi piace la tranquillità, mi piace dipingere e amo la mia vita spirituale. Sento di aver fatto abbastanza».

E quando gli era stato chiesto se ci fosse stata la possibilità di tornare, aveva dichiarato: «Dipende. Se gli angeli mi porteranno una sorta di sceneggiatura scritta con inchiostro d’oro che mi dice che sarà davvero importante per la gente, potrei continuare, ma mi sto prendendo una pausa».

Ora però, a meno di due anni da quelle dichiarazioni, Carrey ha deciso di tornare sui propri passi, spiegando il perché…

Jim Carrey spiega le ragioni del ritorno

Parlando con l’Associated Press alla premiere londinese di Sonic 3, Jim Carrey ha spiegato con un sorriso: «Sono tornato in questo universo perché ho comprato molte cose e ho bisogno di soldi…». Ma il ritorno di Carrey alla recitazione non è solo una questione di necessità finanziaria. L’attore ha anche sottolineato l’opportunità di interpretare un personaggio complesso e interessante come il Dr. Robotnik: «Interpretare un genio è sempre una sfida stimolante – ha detto – e il personaggio di Robotnik offre molte opportunità per esplorare nuove sfumature e dinamiche». Questa prospettiva ha reso il progetto ancora più attraente per Carrey, che ha sempre cercato ruoli che gli permettessero di esprimere la sua creatività e il suo talento.

Il successo della saga di Sonic

La serie di film di Sonic è stata una delle più grandi sorprese al botteghino degli ultimi anni. Il primo film ha incassato 319 milioni di dollari, mentre il sequel ha raggiunto i 405 milioni di dollari. Questi successi hanno reso il ritorno di Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik ancora più atteso. Nel terzo episodio della serie, Carrey non solo riprenderà il ruolo del malvagio Dr. Robotnik, ma interpreterà anche il nonno del personaggio, Gerald Robotnik.