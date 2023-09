Kylie Jenner e Timothée Chalamet allo scoperto alla finale degli Us Open

I l giovane attore e la più piccola delle sorelle del clan Kardashian non si nascondono più: mentre guardano sfidarsi Djokovic e Medvedev, i due si sono lasciati andare a momenti di coccole e passione

A lungo si è vociferato su di loro, ma questa volta non ci sono più dubbi: tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet è sbocciata la passione. I due ormai non si nascondono più: non hanno ancora ufficializzato la relazione, ma i loro scatti agli US Open confermerebbero le voci degli ultimi tempi.

È sbocciato l’amore tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet?

La più piccola del team Kardashian si lascia alle spalle la love story con Travis Scott e sembra pronta a viversi un nuovo amore…

Erano stati avvistati durante una cena romantica alla New York Fashion Week, poi l’attore di “Wonka” e “Chiamami col tuo nome” era stato paparazzato al concerto di Beyoncé in compagnia della minore delle sorelle Kardashian-Jenner. Gli scatti non erano di certo passati inosservati, dando ulteriore credito ai rumors che da tempo si stavano susseguendo. Pare che i due abbiano fatto il possibile per tenere alla larga i riflettori, ma neppure due star possono nulla contro gli occhi attenti dei paparazzi. E così dopo i baci e le carezze scambiate tra il pubblico di Beyoncé, Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno deciso di uscire allo scoperto in occasione degli US Open di New York. Nel corso della finalissima tra Djokovic e Medvedev, i due sono apparsi complici e affiatati. Non sono mancati sguardi d’intesa, abbracci, risate e baci appassionati.

IPA 1 di 5

Kylie Jenner e Timothée Chalamet agli US Open 2023

Kylie Jenner e Timothée Chalamet agli US Open 2023

Sguardi d'intesa tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet

Baci e momenti di tenerezza tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet

Kylie Jenner e Timothée Chalamet escono allo scoperto

La relazione

A lungo hanno evitato uscite pubbliche e non sono mai intervenuti per confermare o smentire le voci che li vedevano protagonisti. Ebbene sì, perché da diverso tempo si susseguivano indiscrezioni sul loro conto: pare che l’attore e la fondatrice di Kylie Cosmetics si frequentino da circa 6 mesi, ma solo da qualche settimana si sono fatti vedere insieme in pubblico. Inizialmente, girava voce che fosse la giovane Kardashian a volere una frequentazione superficiale, per potersi concentrare maggiormente su lavoro e figli.

Tuttavia, pare che neppure Kylie Jenner sia riuscita a resistere al fascino di Chalamet e così tra i due sarebbe scattato qualcosa di più. Dalle foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram, pare che le due star abbiano trascorso le vacanze l’uno in compagnia dell’altra, senza mai farsi vedere insieme. Gli indizi, infatti, non sono passati di certo inosservati agli occhi dei fan più attenti. Le location condivise sui social sono molto simili: sarà solo una coincidenza?

Insomma, anche se dai diretti interessati tutto tace (almeno per ora) ormai sembra non esserci più spazio per i dubbi: avrebbero trascorso insieme qualche giorno di relax, condiviso una cena romantica nel cuore della Grande Mela, poi si sarebbero scatenati sulle note dei più grandi successi firmati Beyoncé, ma ora è arrivato il momento di uscire allo scoperto. E così mentre gli occhi del mondo erano puntati attorno al talento di Djokovic e Medvedev, i due non si nascondevano più, lasciandosi andare a sorrisi e momenti di tenerezza.