Kylie Jenner pentita delle protesi al seno, l’appello alle donne e alla figlia

D urante l'ultima puntata del reality show "The Kardashians", Kylie Jenner si è lasciata andare a una confessione a cuore aperto

Kylie Jenner ha confermato di aver subito un intervento di aumento del seno prima di avere la figlia Stormi confessando di essersi pentita di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica così giovane. “Non operatevi prima di avere figli”, ha avvertito l’imprenditrice e influencer nel finale della terza stagione di “The Kardashians”.

L’intervento di aumento del seno a 19 anni

La modella, imprenditrice e influencer statunitense si è sottoposta a un intervento di aumento del seno quando aveva solo 19 anni, pochi mesi prima di avere la figlia. “Sai mi sono rifatta il seno prima di avere Stormi”, ha detto Kylie Jenner all’amica Anastasia “Stassie” Karanikolaou nell’ultimo episodio della terza stagione di “The Kardashians”.

“È stato circa sei mesi prima di avere Stormi: non pensavo che avrei avuto un figlio a 20 anni, in quel momento i seni stavano ancora guarendo”.

Il pentimento di Kylie Jenner: “Non lo rifarei”

Jenner, ricordando il suo corpo prima dell’intervento chirurgico, ha espresso rammarico per essere andata sotto i ferri. “Avevo un bel seno naturale, semplicemente stupendo. Dimensioni perfette. Tanto per cominciare, mi pento di averlo fatto”, ha detto. “Consiglierei a chiunque ci stia pensando di aspettare fino a dopo i bambini.”

Due figli di Kylie Jenner con Travis Scott

Kylie Jenner, 25 anni, e il rapper Travis Scott, 32 anni, hanno avuto Stormi, che oggi ha 5 anni, nel febbraio 2018. L’ex coppia condivide anche il figlio Aire, di un anno, nato nel gennaio 2022.

Kylie su giovani e chirurgia plastica

L’influencer ha inoltre condiviso la sua preoccupazione per il messaggio che la chirurgia plastica invia alle giovani. “Anch’io ho una figlia e avrei il cuore spezzato se volesse rifarsi a 19 anni“, ha detto Kylie. “È la cosa più bella, vorrei essere la migliore mamma e il miglior esempio per lei, vorrei potermi piacere e fare tutto in modo diverso”.

Chirurgia estetica sempre negata

Sulla chirurgia plastica, Kylie Jenner ha sempre smentito qualsiasi intervento. Nel 2015, aveva negato di essersi sottoposta a un aumento del seno in un video promozionale per il suo sito web ormai chiuso Lyfe. “Tutti pensano che io abbia aumentato il mio seno – aveva dichiarato – ma non l’ho fatto”. Soltanto in un episodio di “Keeping Up With The Kardashians”, nel 2015, aveva detto di aver fatto ricorso a riempitivi per le labbra.