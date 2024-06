Sono passati quasi ventisette anni da quando Lady Diana Spencer rimase uccisa in un incidente d’auto a Parigi con il suo fidanzato dell’epoca, Dodi Al-Fayed. Nei giorni scorsi la sua casa di 430 metri quadrati nel quartiere chic di Londra Myfair è stata messa in vendita. Il prezzo? 10,95 milioni di sterline, cioè l’equivalente di circa 13 milioni di euro.

L’incontro con Dodi Al-Fayed

Un intero immobile costruito nel 1980, con quattro piani collegati tra loro da un ascensore interno. Un parcheggio sotterraneo, salotto, sala ricevimenti, biblioteca, camere da letto con bagni privati. Per anni la dimora è appartenuta alla contessa Raine Spencer, matrigna di Lady Diana e seconda moglie di suo padre. Fu lei, durante un pranzo nel 1996, a presentare alla ex moglie dell’allora principe Carlo la famiglia Al-Fayed. Con Dodi fu un colpo di fulmine: nacque una coppia che fece impazzire i paparazzi e che, secondo alcune teorie del complotto, forse suscitò timori nella famiglia reale per le possibili conseguenze di una gravidanza e della nascita di un fratellastro di origini arabo-africane dei principi Harry e William.

La casa di Lady Diana a Londra

Ma la casa di Myfair, con cinque camere da letto e cinque bagni, ha visto anche passare tanti altri ospiti prestigiosi. Si tratta di “una casa-trofeo con una storia illustre”, si legge sul sito dell’agenzia immobiliare Chestertons, che mette in vendita la proprietà. “Con i suoi legami con l’aristocrazia e la famiglia reale, ci aspettiamo che questa dimora attiri un forte interesse da parte di acquirenti esigenti da tutto il mondo”, ha anche spiegato il danese Arif, responsabile delle vendite nel quartiere di Mayfair.

Oltre ai suoi ospiti illustri, la casa ha un grande potenziale. Comprende una terrazza panoramica esposta a sud al terzo piano, un patio al piano terra, un ascensore su ogni piano e un garage privato in un parcheggio sotterraneo custodito a pochi metri di distanza. È dotata di diverse cucine, di un ampio salone di rappresentanza e di una biblioteca, oltre che di interi alloggi per il personale domestico.

Il rapporto tra Lady D e sua suocera

Il padre di Lady Diana donò questa dimora alla contessa Raine Spencer nel 1990, quando ormai sua figlia era sposata con Carlo d’Inghilterra. La biblioteca situata al primo piano della casa era la stanza preferita di Edward Spencer. Ma il rapporto tra Diana e la suocera sarebbe stato conflittuale. Secondo alcune voci non confermate, la principessa avrebbe addirittura spinto Raine Spencer giù per le scale durante una discussione. Di fatto, la soprannominò “Acid Raine”. Ma, dopo il divorzio da Carlo, Lady D si sarebbe riavvicinata alla suocera, che le avrebbe fornito una spalla su cui consolarsi. E poi le avrebbe fatto conoscere Dodi.

Lady Diana, i suoi abiti all’asta

Dall’inizio degli anni 2000, la casa è appartenuta ai fondatori della Pyms Gallery di Mayfair, Alan e Mary Hobart. Entrambi sono ormai morti, da qui la decisione degli esecutori testamentari di mettere in vendita la dimora. Non è l’unica cosa appartenuta a Lady Diana che può essere acquistata in questi giorni. La casa d’aste Julien’s Auctions ha messo all’incanto abiti e accessori della principessa.

In particolare, andranno in vendita due abiti famosi, ciascuno stimato tra i 200mila e i 400mila dollari. Il primo è quello in tulle blu notte, disegnato da Murray Arbeid, che Lady Diana indossò nel 1986 alla premiere londinese del Fantasma dell’opera. Il secondo è un abito in pizzo creato da Victor Edelstein, che la principessa ha indossato due volte.