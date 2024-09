Sono passati un po’ di anni da quando Lady Gaga veniva “accusata” di essere un uomo. E adesso la cantante di Bad Romance, famosa per i suoi look, risponde a quelle frasi che avrebbero potuto ferire chiunque. «Qualcuno ha ritoccato le mie foto e le ha diffuse sul web», dice, «le persone scrivevano: “Che cosa hai da dire in proposito?”. Ma io non ho mai risposto».

La serie tv con Bill Gates

Lady Gaga ha parlato di questo episodio spiacevole avvenuto nei primi anni della sua carriera durante una intervista con Bill Gates sulla nuova serie, What’s Next? Verso il futuro con Bill Gates, dove il fondatore di Microsoft invita a riflettere sulle questioni più urgenti che il mondo deve affrontare.

Tra queste questioni viene elencata la disinformazione. Ed è a questo proposito che Lady Gaga è intervenuta, spiegando che i rumors sul fatto che lei fosse un uomo iniziarono a circolare nel 2010, quando una foto divenne virale online.

Le immagini ritoccate di Lady Gaga

«C’erano queste immagini ritoccate su Internet e tutti dicevano: “Sai che c’è questa voce che sei un uomo? Cosa hai da dire al riguardo?», ha ricordato la cantante. Poi ha spiegato che, durante la sua ascesa al successo, ha tentato di cambiare questa narrativa.

Tuttavia, Lady Gaga pensava che rimettere a posto le cose non fosse poi così fondamentale. «Il motivo per cui non ho risposto pubblicamente a quelle domande è che non mi sentivo una vittima di quella bugia», ha spiegato.

«Non potevo smentire quelle voci»

Lady Gaga ha aggiunto: «Ho anche pensato: che ne dici di un ragazzo che viene accusato di questo? Penserebbe che un personaggio pubblico come me prova vergogna di fronte ad accuse del genere».

L’attrice di A Star is born ha poi spiegato: «Mi sono trovata in situazioni dove rimettere a posto questi rumors, magari smentendoli, non sarebbe stato nell’interesse di altre persone. Pensavo al benessere di altre persone, quindi ho cercato di essere stimolante e dirompente in un altro modo. Ho cercato di usare la disinformazione per creare un altro punto di disturbo».

Lady Gaga: «Se fossi uomo, sarebbe così terribile?»

In precedenza, Lady Gaga aveva schivato la domanda durante un’intervista del 2011. «Perché diavolo dovrei avere intenzione di sprecare il mio tempo e fare un comunicato stampa sul fatto che io abbia o meno un pene?», aveva detto in quella occasione, «ai miei fan non interessa e nemmeno a me». Aveva aggiunto: «E se anche fossi un uomo, sarebbe così terribile?».

Durante la conversazione con Bill Gates, Lady Gaga ha anche sottolineato che le sue esibizioni sono “più reali” di qualsiasi voce online. «Penso che la gente dia per scontato che quando qualcuno come me si esibisce, la performance non sia reale. Ma è la cosa più reale che vedrete di me. Questo è molto più reale di tutte le voci che sono progettate per orbitare intorno a me e ottenere più clic».