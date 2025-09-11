Ottime notizie per i fan di Laura Pausini: la cantante romagnola torna in grande stile. Nuovo singolo, nuovo album e un tour mondiale che la porterà sui palchi di mezzo pianeta. Venerdì 12 settembre esce il singolo La mia storia tra le dita, rifacimento della canzone di Grignani che anticipa Io canto 2, il disco di cover in arrivo prossimamente per Warner Music. Contestualmente, la cantante romagnola ha annunciato la sua undicesima tournée mondiale: l’Io canto World Tour 2026/2027.

La cover del brano iconico di Grignani

Il primo assaggio del progetto è La mia storia tra le dita, storica canzone di Gianluca Grignani del 1994, reinterpretata e prodotta da Paolo Carta. Il brano sarà pubblicato in quattro versioni (italiano, spagnolo, portoghese e francese) e sarà accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia.

L’album Io canto 2

Dopo il successo del primo Io canto del 2006, con cui Laura aveva reso omaggio ai grandi successi italiani, arriva un secondo capitolo. Questa volta, oltre alla versione italiana, ci sarà anche quella spagnola, per celebrare i brani più amati del repertorio latino. «IO CANTO 2, che a differenza del primo questa volta esce anche in lingua spagnola con i brani che più amo di autori latini, rappresenta per me il riassunto della mia professione, rendere omaggio alle canzoni del passato dei miei idoli, più che colleghi, come una delle forme di rispetto più grandi, mettendomi non in primo piano ma a servizio di quella canzone, con orgoglio».

Il tour mondiale di Laura Pausini

Dal 27 marzo 2026 partirà da Pamplona, in Spagna, l’Io canto World Tour 2026/2027, organizzato da Friends&Partners. La tournée proseguirà negli Stati Uniti, in America Latina, in Italia e in Europa, con una lunga coda di concerti fino al 24 novembre alla Ziggo Dome di Amsterdam. I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di venerdì 12 settembre 2025, mentre i membri del fan club avranno accesso a una prevendita speciale già dall’11 settembre.

«Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto, – ha detto la Pausini – il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Cercherò anche quest’anno di toccare più città possibili, e presentare uno spettacolo che mi rappresenta al 100%. Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica».

Una carriera di trionfi

Laura Pausini è oggi un’icona mondiale: oltre 75 milioni di dischi venduti, più di 6 miliardi di streaming, prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award, quattro Latin Grammy Awards e un Golden Globe, con candidature anche agli Emmy e agli Oscar. È stata la prima donna italiana a calcare palchi come il San Siro e il Circo Massimo, ma anche a conquistare il Radio City Music Hall e il Madison Square Garden a New York, la Royal Albert Hall di Londra e l’Olympia di Parigi. Nel 2023 è stata celebrata come Person of the Year dalla Latin Recording Academy, prima non madrelingua spagnola a ricevere il titolo.

Nel corso della carriera ha collaborato con leggende della musica internazionale come Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Jackson, Ray Charles, Shakira, Celine Dion, Michael Bublé, Ricky Martin e Robbie Williams, con il quale ha inciso l’inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026.