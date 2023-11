Laura Pausini “persona dell’anno” ai Latin Grammy: “Io, l’italiana più latina al mondo”

U na notte magica a Siviglia e un altro prestigioso riconoscimento per la cantante italiana che quest'anno festeggia i 30 anni di carriera

Una notte speciale per Laura Pausini. La cantante italiana è stata premiata come “persona dell’anno” dalla Latin Recording Academy. Si tratta di una delle massime onorificenze dei “Latin Grammy Awards”, assegnata annualmente ad un artista per i suoi successi nell’industria musicale latina, nonché per i suoi sforzi umanitari.

La serata di gala

I Latin Grammy quest’anno sono ospitati a Siviglia e avranno il loro culmine stasera, 16 novembre, la notte dei grandi premi della musica latina. Ieri invece è stata la serata di Laura. La cantante, scintillante in un abito Armani, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento e si è esibita tra mille emozioni. In suo onore poi sono saliti sul palco tanti artisti, tra cui Andrea Bocelli e Anitta.

“L’italiana più latina al mondo”

“In questi trent’anni di carriera, la cosa di cui sono orgogliosa è sentirmi dire che sono l’italiana più spagnola, più argentina, più… latina del mondo”, ha commentato la cantante che su Instagram ha aggiunto: “Senza parole”.

Laura Pausini regina della musica latina

Il premio è arrivato in modo inaspettato: “Dopo aver presentato la manifestazione lo scorso anno – ha raccontato – sono stata chiamata dal presidente Manuel Abud. Pensavo volesse chiedermi di bissare, e invece mi ha comunicato con mio grande stupore la nomina a Person of the Year: io non ho sangue latino, come poteva essere possibile? Ma l’Academy mi aveva votato e questo è il riconoscimento del legame che ho con i Paesi di lingua spagnola. Un’adozione che viene legalizzata. È qualcosa di più di un artista che viaggia per i vari Paesi. Cantare in spagnolo per me è una necessità, per rimanere fedele a me stessa e al mio stile melodico”.

La terza donna mai premiata

Si tratta dell’unica artista non di lingua madre spagnola e terza donna ad essere mai stata premiata con questo riconoscimento dalla Latin Recording Academy. “Tre donne in 24 edizioni del premio sono poche, ma sono in compagnia di colleghe incredibili. Siamo una trinità , con Gloria Estefan e Shakira. La cosa positiva è che le artiste latine cominciano a farsi valere, penso a Karol G e Rosalia“.

Questo premio va ad aggiungersi ai molti che la cantante di origine romagnola ha conquistato negli anni, tra cui un Golden Globe e una nomination agli Oscar.

I 30 anni di carriera

È un anno davvero speciale per lei. A marzo ha coronato il suo sogno d’amore sposando Paolo Carta, suo compagno da tanti anni e papà di sua figlia Paola. Sempre quest’anno poi ha festeggiato 30 anni di carriera. Da poco è uscito il nuovo album Anime Parallele, in cui in una delle canzoni duetta proprio con la sua bambina. E si prepara a tornare in tour che la vedrà esibirsi in tutto il mondo sulle note dei suoi più grandi successi.