Madonna ricoverata in terapia intensiva: ecco perché

L a star trasportata d'urgenza in ospedale a causa di una "grave infezione batterica". Slitta il tour mondiale "Celebration"

Slitta il tour di Madonna. Una "grave infezione batterica" ha costretto la star a un ricovero d'urgenza in terapia intensiva, reparto nel quale è stata trattenuta per diversi giorni. Ora le sue condizioni sono in via di miglioramento - fa sapere il suo staff - anche se per il momento l'icona del pop rimane in stato di osservazione.

L'incidente farà inevitabilmente slittare il tour "Celebration", la cui prima data era in programma il 15 luglio a Vancouver, in Canada.

Trovata priva di sensi, la corsa in ospedale

L'allarme per Madonna è scattato il 24 giugno, quando è stata trovata incosciente e trasportata in ospedale, dove è stata intubata. "Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una seria infezione batterica che l'ha costretta alcuni giorni in rianimazione - scrive sui social network il manager ddella star, Guy O'Seary -. La sua salute sta migliorando, ma resta ancora sotto cura medica. È atteso un pieno recupero. In questo momento dobbiamo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour".

O'Seary ha poi aggiunto: "Condivideremo ulteriori dettagli non appena li avremo, inclusa la nuova data di inizio del tour e degli spettacoli riprogrammati".

"Celebration", un omaggio alla carriera di Madonna

"Celebration" includeva date in Nord America e in Europa per un totale di 84 spettacoli - il 23 novembre a Milano -, ai quali Madonna si preparava da mesi. Solo pochi giorni prima di essere ricoverata, la star aveva postato una foto delle prove con il messaggio: "La quiete prima della tempesta".

Il tour doveva essere un omaggio e la celebrazione della sua carriera musicale. "Sono entusiasta di poter esplorare il maggior numero possibile di canzoni nella speranza di poter dare ai miei fan lo show che si aspettano", aveva detto Madonna nel video in cui annunciava "Celebration".

Nel 2020 l'intervento all'anca

La star di "Like a Virgin" è stata sottoposta alla fine del 2020 a un intervento per la protesi all'anca, dopo un infortunio durante il tour "Madame X". Era stata Madonna stessa a raccontare ai fan quanto accaduto: "Lasciatemi essere onesta con voi: ero una maniaca del fitness. Probabilmente lo sapete, vero? Durante il mio tour Madame X, non so se l'avete notato, ma zoppico molto, ho sofferto più di quanto abbia mai provato nella mia vita. Sono una donna bionica, ho subito un intervento di sostituzione dell'anca".

Un incidente che tuttavia non aveva fermato la cantante 64enne, rimessasi subito in forma tanto da annunciare un nuovo tour. "Come mi mantengo in forma? È tutto nella testa - aveva detto -, si chiama volontà, si chiama nessuno può fermarmi. Non credo nelle limitazioni".