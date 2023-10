Melania Trump ha rinegoziato l’accordo prematrimoniale con Donald Trump

M elania Trump preoccupata di aumentare il fondo fiduciario istituito per l'unico figlio della coppia, Barron

Melania Trump avrebbe rinegoziato il suo accordo prematrimoniale con Donald Trump, prima che lui potenzialmente possa ricoprire un secondo mandato alla Casa Bianca. Il motivo, l’ex first lady avrebbe chiesto ulteriori garanzie economiche – denaro e proprietà – nel caso in cui il marito si trovasse nei guai dovendo pagare cifre astronomiche agli avvocati impegnati a difenderlo nei numerosi processi che lo vedono imputato. “Non ha minacciato di lasciarlo”, ha tuttavia precisato una fonte a “Page Six”.

Melania ha modificato tre volte gli accordi

Secondo “Page Six”, che ha riportato la notizia, sarebbe la terza volta che la 53enne Melania modifica il suo accordo prematrimoniale. Una prima volta lo aveva rivisto, appena dopo l’elezione di Trump a presidente, quando la ex first lady non si era voluta trasferire subito alla Casa Bianca.

Melania preoccupata per il figlio Barron

“Melania è molto preoccupata di aumentare le proprie disponibilità per il figlio Barron”, ha detto una fonte a “Page Six”. Un’altra fonte ha rivelato al sito di gossip: “So che Melania voleva più soldi, e ci sarebbe anche – da quello che ho capito – un importo minimo specifico che Barron dovrebbe ottenere”.

Processi e ipotetico 2° mandato per Trump

La rinegoziazione dell’accordo prematrimoniale originerebbe da preoccupazioni di vario genere. Innanzitutto Trump, 77 anni, potrebbe essere rieletto per un altro mandato con tutte le incognite del caso. Inoltre il tycoon è impegnato sul fronte legale in numerosi processi che potrebbero prosciugare le sue finanze, per quanto ancora ingenti. La fonte ha detto: “Trump rimane molto ricco, ma con crescenti spese legali e sentenze”, e l’accordo prematrimoniale rinegoziato “fornirebbe un futuro più solido” a Melania e al figlio nel caso in cui la coppia si separasse.

La rinegoziazione di Melania nel 2017

In un libro del 2020 – “The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” della giornalista del Washington Post Mary Jordan – si sosteneva che l’ex first lady avesse rinegoziato l’accordo prematrimoniale della coppia nel 2017 mentre stava ritardando il suo trasferimento da Manhattan alla Casa Bianca. A proposito di MelaniaI, il libro riportava: “Voleva una prova scritta che in fatto di opportunità finanziarie ed eredità, Barron sarebbe stato trattato alla pari dei tre figli maggiori di Trump”. Ovvero i figli avuti da “The Donald” con Ivana: Eric, Ivanka e Don Jr. L’ex presidente ha anche una figlia, Tiffany Trump, avuta con l’ex moglie Marla Maples.