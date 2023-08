Rihanna allatta in pubblico: ecco la collezione sexy per le mamme

L a cantante e imprenditrice, in attesa del secondo figlio, rompe l'ennesimo tabù e promuove la sua idea di gravidanza sensuale

Anche la maternità è sexy, parola di Rihanna. La cantante ne è convinta e ha scelto di mostrare la propria sensualità con il pancione sia con il primo figlio che con il secondo, in arrivo tra pochi giorni. Per lanciare la sua nuova linea pensata per le future mamme, “Badgalriri” ha rotto l’ennesimo tabù: ha scelto di posare mentre allatta il figlio di 15 mesi.

La nuova campagna di Rihanna

Negli scatti pubblicati su Instagram, Rihanna sorride con il pancione mentre il piccolo RZA è attaccato al seno. “Non i reggiseni premaman di tua mamma”, si legge nell’ironica descrizione del post.

La collezione pensata per le mamme

È il modo originale per lanciare “Savage per maternity”, la nuova collezione “disegnata da Rihanna, approvata da baby RZA“. “La nuova capsule mira a portare fiducia e conforto alle mamme in ogni fase del loro viaggio. Voglio ricordare alle persone che si può canalizzare la sensualità e sentirsi bene mentre si è un genitore”, ha spiegato l’imprenditrice a Vogue. Una nuova linea quindi dopo quella di cosmetici, “Fenty Beauty” e quella di lingerie pensata in chiave inclusiva con taglie fino alla 4X, “Savage x Fenty”.

Il secondo pancione di Rihanna

La cantante di origini barbadiane è felicissima del suo secondo pancione e non fa nulla per nasconderlo. Anzi lo evidenzia con capi aderenti e pancia nuda in ogni suo outfit, rivoluzionando l’idea “premaman” che prevedeva di coprire le forme arrotondate della maternità. E Rihanna non intende certo fermarsi qui. Con il rapper A$AP Rocky, ha intenzione di formare una famiglia molto numerosa. Forse per questa ragione, ha appena comprato un nuovo attico a Los Angeles di 800 mq per 21 milioni di dollari.