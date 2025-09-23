Zucchero Fornaciari torna live all’Arena di Verona. Dopo i sold out nell’anfiteatro scaligero dei giorni scorsi, «Sugar» replica con sette nuovi imperdibili show per celebrare i suoi 70 anni (li compirà il 25 settembre) sul palco che più di ogni altro lo ha accompagnato nella sua carriera.

Zucchero da record all’Arena di Verona

Zucchero continua a collezionare record su record nell’anfiteatro veronese, consolidando un legame unico con uno dei palcoscenici più ambiti al mondo. Con oltre 600 mila spettatori arrivati da ogni angolo del pianeta per i suoi 54 show tenuti ad oggi nella prestigiosa cornice veneta, è stato il primo artista a esibirsi per 22 serate in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e detiene il primato di artista con 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022).

Un rapporto speciale, quello con l’Arena, che si rafforza ulteriormente con nuove date, in cui ogni serata sarà un viaggio nella musica, nell’anima e nella passione di un artista senza eguali. Un percorso che culminerà il 25 settembre, quando Zucchero festeggerà i suoi 70 anni sul palco dell’anfiteatro scaligero. Dopo i primi cinque appuntamenti del 16–17–19–20–22 settembre, Zucchero proseguirà con i suoi live a Verona nell’ambito del tour Overdose d’amore nelle date del 23-25-26-28 settembre (tutte sold out) e 6-7-8 ottobre.

La scaletta di Zucchero a Verona

Ecco la scaletta ufficiale del tour 2025 Overdose d’amore di Zucchero (potrebbero esserci modifiche nel corso delle serate):

Oh, Doctor Jesus (Ella Fitzgerald & Louis Armstrong cover)

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

La canzone che se ne va

Ci si arrende

Una come te

Partigiano reggiano

Vedo nero

Amor che muovi il sole

Pene

Il volo

Facile

Con le mani

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Menta e rosmarino

Un soffio caldo

Il suono della domenica

Donne

Miserere

Nutbush City Limits (Ike & Tina Turner cover – band only)

Jumpin’ Jack Flash (The Rolling Stones cover – band only)

Honky Tonk Train Blues (Meade Lux Lewis cover – band only)

Dune mosse

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me

Bis: Chocabeck, Hey man

Dove acquistare i biglietti per Zucchero all’Arena

I biglietti per le date del 6, del 7 e dell’8 ottobre all’Arena di Verona sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.

Chi accompagnerà Zucchero sul palco

Insieme a Zucchero, a suonare sul palco i suoi più grandi successi, la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Gli speciali Spirito DiVino e Discover II – International Edition

Sono disponibili Spirito DiVino 30th Anniversary, edizione speciale dell’album Spirito DiVino in occasione dei 30 anni dalla sua pubblicazione nei formati digitale, vinile crystal doppio LP, doppio CD digipack e speciale box deluxe numerato a tiratura limitata, e Discover II – International Edition, il secondo progetto di cover in cui Zucchero rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita reinterpretandole con il suo tocco personale nei formati digitale, cd, doppio vinile e box deluxe in tiratura limitata e numerata in triplo lp e cd.