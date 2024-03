Shakira ritorna: “Le donne non piangono più, ora tocca agli uomini”

S hakira esce con "Las Mujeres Ya No Lloran", un disco che chiude un periodo doloroso per la cantante colombiana, che due anni fa si è separata dall'ex calciatore Gerard Piqué

Shakira torna dopo sette anni con un nuovo album, “Las Mujeres Ya No Lloran”. La cantante colombiana, pluripremiata ai Grammy e ai Latin Grammy, ha attribuito la lunga pausa artistica alla dolorosa separazione dall’ex Gerard Piqué: “Mi stava trascinando giù”, ha detto l’artista 47enne. “Realizzare questo album è stato un processo alchemico – ha dichiarato Shakira – Mentre scrivevo ogni canzone, stavo ricostruendo me stessa. Mentre le cantavo, le mie lacrime si trasformavano in diamanti e la mia vulnerabilità in forza”.

Shakira: “Mio marito mi stava trascinando giù”

La cantante colombiana, ospite a “The Tonight Show” sull’americana NBC, ha raccontato a Jimmy Fallon la fatica di rimettersi all’opera: “Stavo pubblicando canzoni qua e là, – ha detto Shakira – ma è stato davvero difficile per me mettere insieme un corpo di lavoro. È stato mio marito, sì mi stava trascinando giù, ora sono libera e posso davvero lavorare“. “Le donne non piangono più – ha detto la cantante citando il titolo del suo nuovo album – ora tocca agli uomini.”

“Nessuno deve dirci come guarire”

“Per troppo tempo, come in una sorta di sceneggiatura, abbiamo dovuto piangere solo perché siamo donne”, ha detto Shakira ribadendo come le donne debbano decidere da sole come affrontare le difficoltà della vita. “Dobbiamo nascondere il nostro dolore davanti ai nostri figli, davanti alla società. Dobbiamo guarire in un certo modo. Ma non penso che nessuno dovrebbe dirci come guarire, nessuno dovrebbe dire a una lupa come leccarsi le ferite”.

Sette anni dopo “El Dorado”

Il disco, che esce a 7 anni di distanza dall’ultimo album in studio “El Dorado”, è una testimonianza della resilienza e della forza di Shakira e del potere della musica, capace di trasformare anche le esperienze più difficili in momenti preziosi.

I brani contenuti in “Las Mujeres Ya No Lloran”

“Las Mujeres Ya No Lloran” contiene 16 tracce, di cui 8 inedite, 1 remix e 7 singoli di successo come “Music Sessions Vol. 53” con Bizarrap, “TQG” con Karol G, “Te Felicito” con Rauw Alejandro (ORO in Italia), “Copa Vacía” con Manuel Turizo e altri ancora. I singoli hanno totalizzato oltre 3 miliardi e mezzo di stream su Spotify.

“TQG” e ‘Music Sessions Vol. 53″ hanno entrambe debuttato alla #1 della Top 50 globale di Spotify. “Music Sessions Vol. 53” è la canzone in lingua spagnola con più riproduzioni in un singolo giorno nella storia di Spotify. Shakira e Bizarrap hanno anche vinto “Canzone dell’Anno” e “Miglior Canzone Pop” per il brano ai Latin Grammy® Awards del 2023.

L’album di Shakira in versione CD e vinile

Il disco è uscito in versione CD Diamante, e VINILE in tre versioni distinte, ognuna dedicata ad una pietra preziosa: LP Diamante vinile colore crystal clear, LP Zaffiro con vinile blu trasparente (esclusiva Amazon), e LP Rubino con vinile colore rosso (esclusiva Discoteca Laziale).

Il nuovo videoclip ufficiale di Shakira

È online anche il videoclip ufficiale diretto da Hannah Lux Davis di “PUNTERIA”, il nuovo singolo dell’artista insieme a Cardi B, entrato in rotazione radiofonica.

“Sono riuscita a trasformare il dolore in forza”

“La musica ha una funzione terapeutica”, ha detto Shakira super ospite di “Verissimo” su Canale5. “Con questo album sono riuscita a trasformare il dolore in forza e la rabbia in produttività. È una metafora che spiega il mio stato d’animo dopo gli alti e bassi della vita. Sono più forte di un diamante, il processo di guarigione non finisce mai“. La cantante colombiana, intervenuta in collegamento con il salotto di Silvia Toffanin, ha parlato con gioia della sua ultima fatica: “Sono davvero molto felice perché è un album a cui ho lavorato per molti mesi. Molte donne si identificano con le vicissitudini di cui parlo in questo album”.

La fine della storia d’amore fra Shakira e Gerard Piqué

Gerard Piqué e Shakira hanno annunciato la loro separazione dopo 11 anni insieme nel giugno 2022, dopo la che la cantante aveva appreso l’infedeltà dell’ex calciatore spagnolo. Piqué, 37 anni, è ora legato con la modella 25enne Clara Chia Marti.