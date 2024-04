L a conduttrice televisiva, ospite a "Belve", trasmissione di Rai2 condotta da Francesca Fagnani, ha ripercorso la sua vita svelando dettagli e aneddoti

Simona Ventura è stata tra gli ospiti di “Belve“, dopo la cantante Marcella Bella e prima dell’attrice Ilenia Pastorelli. La conduttrice televisiva si è sottoposta alle divertenti e piccanti domande di Francesca Fagnani, ripercorrendo momenti belli e meno belli della sua vita privata e professionale. Dall’uso di droghe, all’aborto da giovane, fino al flirt con Adriano Galliani, la Ventura ha svelato dettagli e aneddoti.

L’uso di droghe

Un momento cruciale dell’intervista ha riguardato il presunto uso di droghe da parte della Ventura, su cui per anni si è vociferato. Una maldicenza che la “costrinse per molto tempo a farsi il test del capello” pur di dimostrare di essere pulita. Quando la Fagnani le ha chiesto: “È vero che ha girato molto forte questa voce. Lei come se lo spiega?”, la Ventura ha risposto, senza esitazioni: “Era girata da persone che volevano farla girare e la voce eh, non la droga. E poi ho capito perché”. Nonostante questo la presentatrice tv ha sottolineato: “Non mi ha rovinato la carriera perché tutti sapevano non fosse vera“.

L’aborto della Ventura da giovane

L’intervista ha lasciato poi spazio al racconto della decisione di abortire giovanissima. Quando la Fagnani le ha chiesto se, tornando indietro, rifarebbe la stessa scelta, Simona ha dichiarato: “Non lo so, ma non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato“. E quando la padrona di casa le ha domandato se il padre del bambino all’epoca avesse mai saputo di quella gravidanza, la Ventura ha confessato: “No, non l’ha mai saputo”.

Il flirt con Galliani

In un altro passaggio del faccia a faccia, c’è stato modo di far raccontare all’ospite un divertente gossip, quello sul presunto flirt con Adriano Galliani: “Era il mio capo a Mediaset. Un giorno in una sala trucco, dove c’era anche la sua ex moglie, Daniela, una truccatrice disse ‘sta con quella… Simona Ventura, sbagliando nome. Da lì si è propagata la bomba, ero l’ultima dello scaffale, ma dal giorno alla notte…”. “Tappeti rossi”, ha ironizzato la Fagnani e la Ventura ha chiosato “eh… vado a mensa, dieci tavoli che mi chiamavamo, Simona c’è posto…“. In un primo momento la Ventura aveva provato a mettere a tacere le voci, ma poi aveva cambiato strategia: “A un certo più dicevo no, più era sì, quindi, alla fine ho lasciato andare e mi faceva anche piacere”.

La Ventura colpita da paralisi facciale

In questo periodo Simona Ventura, pronta a sposarsi a luglio con il compagno Giovanni Terzi, sta affrontando un momento delicato dal punto di vista della salute. Poche settimane fa è stata colpita dalla paralisi di Bell, una paralisi facciale che colpisce il settimo nervo cranico. Nei primi giorni la conduttrice era apparsa ugualmente in televisione, al timone di Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego. Ma, una settimana più tardi, non è riuscita ad andare avanti ed è stata costretta ad abbandonare la trasmissione. “Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio nonché amica è veramente stoica – aveva spiegato la Perego ai telespettatori -. Nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave e che si risolverà, è venuta comunque qui. Adesso però è in difficoltà. Non so quante donne di spettacolo sarebbero venute comunque a lavorare così”. A quel punto aveva preso la parola Ventura per un saluto: “Paola ci ho provato, l’ho fatto ma mi sento di andare a riposo“.