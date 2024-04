L a presentatrice ha condotto Citofonare Rai2 nonostante metà volto bloccato dal freddo: la spiegazione ai telespettatori e l'indicazione per il regista

Simona Ventura ha avuto una paresi su una metà del viso, ma ha deciso di condurre ugualmente la puntata di Citofonare Rai2 di domenica 7 aprile. Proprio durante la trasmissione ha voluto rassicurare i telespettatori sulle sue condizioni di salute.

Ventura in tv con “mezza faccia bloccata”

Se molte presentatrici e showgirl non avrebbero accettato di mostrarsi in televisione con un problema al volto, decisamente diverso è stato l’atteggiamento di Simona Ventura. Quando il regista della trasmissione, Sergio Spanu, ha provato a evitare di metterla di imbarazzo, cercando di non fare inquadrature in primo piano del suo viso, la conduttrice è subito intervenuta: “Sergio, ti tolgo dall’impaccio, mi puoi anche riprendere”, ha detto, prima di dare spiegazioni al pubblico: “Da ieri ho mezza faccia bloccata. Non è niente di che, è il freddo, mi sto curando”.

Il messaggio sui social

I fan della conduttrice televisiva si erano già accorti che qualcosa non andava dai social network. Prima di andare in onda, la Ventura aveva condiviso un video in cui, vestiti e truccata, si dirigeva dai camerini allo studio televisivo. Nel filmato, se osservato con attenzione, si percepisce un cambiamento nel viso. Il mistero è stato presto svelato. Alla fine della puntata di Citofonare Rai2, la presentatrice ha nuovamente tranquillizzato i telespettatori. “Ragazzi succede, l’importante è che è assolutamente transitorio!! Mai mollare”, ha scritto su Instagram.

Cos’è la paralisi di Bell

Simona Ventura è stata colpita dalla paralisi di Bell. Ma di cosa si tratta? La paralisi di Bell, che prende il nome dall’anatomista scozzese Sir Charles Bell, è una paralisi improvvisa dei muscoli di un lato del viso dovuta a un malfunzionamento del settimo nervo cranico (nervo facciale). Colpisce individui di più età ed entrambi i sessi, con un’incidenza annuale che va da 11,5 a 53,3 per 100mila persone. Le cause possono essere molteplici, principalmente da un’infiammazione o da una compressione del VII nervo cranico. Anche il freddo può portare alla paralisi di Bell.

Faccia bloccata dal freddo

Nel caso di Simona Ventura a causare la paralisi di Bell è stato il freddo, come ha spiegato lei stessa in trasmissione. La paralisi di Bell può, infatti, essere provocata da un rialzo della pressione arteriosa che va a compromettere la vascolarizzazione del nervo. E recenti studi hanno dimostrato che un rialzo della pressione arteriosa può essere dovuto all’esposizione a temperature estreme.

Simona Ventura presto sposa

In attesa di guarire, Simona Ventura continua a organizzare il suo matrimonio, il secondo della sua vita dopo quello con Stefano Bettarini. La showgirl, aiutata dal wedding planner Enzo Miccio, convolerà a nozze il 6 luglio con Giovanni Terzi e niente sarà lasciato al caso. La location scelta per l’evento è il Grand Hotel Rimini, l’albergo preferito di Federico Fellini, che è possibile vedere anche nel film del 1973, “Amarcord”. Qui la Ventura e Terzi saranno circondati da amici e parenti, che al momento sembrano arrivare a mille.