Tom Cruise, è finita con la figlia dell’oligarca russo

T om Cruise ed Elsina Khayrova si sono lasciati. Pare che la separazione sia avvenuta pochi giorni dopo l'incontro fra l'attore e i figli della modella russa

Tom Cruise, 61 anni, ha concluso la sua relazione con la socialite russa Elsina Khayrova, 25 anni più giovane di lui. Il protagonista della saga di “Mission: Impossible” aveva iniziato a frequentare la donna alla fine dello scorso anno.

Tom Cruise e Elsina Khayrova, “fra loro non c’è rancore”

Il “Sun” che ha diffuso la notizia ha precisato che l’attore avrebbe deciso di chiudere la storia d’amore in modo soft, restando “buoni amici”, se non altro perché i due vivono nello stesso condominio a Londra. “Concludere la cosa con una nota negativa sarebbe stato imbarazzante se si fossero incontrati in ascensore”, ha precisato una fonte del tabloid britannico, che ha aggiunto: “Non c’è rancore tra loro e, per Tom, la loro relazione ha semplicemente fatto il suo corso.”

Figlia di un alleato di Putin, il divorzio milionario

Elsina Khayrova è figlia di un importante e ricchissimo politico russo, Rinat Khayrova, stretto alleato del presidente Vladimir Putin. Nonché ex moglie dell’oligarca commerciante di diamanti Dimitry Tsvetkov: pare che l’aspra battaglia per il divorzio, durata tre anni, sia costata al 43enne la cifra record di 150 milioni di sterline.

La separazione improvvisa fra Cruise e la modella russa

Tom Cruise si sarebbe separato dalla fidanzata russa pochi giorni dopo aver incontrato i suoi due figli. La settimana scorsa – secondo quanto riporta il MailOnline – era stato riferito che Tom si stava “avvicinando” a Elsina e trascorreva regolarmente le notti nel suo lussuoso appartamento londinese.

La breve storia di amore fra Cruise e la Khayrova

L’attore di “Top Gun” ed Elsina si sarebbero incontrati per la prima volta lo scorso dicembre a una festa nel lussuoso quartiere londinese di Mayfair, dove erano stati visti andare in canoa. Cruise e la Khayrova, durante tutto dicembre, si sarebbero frequentati assiduamente. Pare che lui avesse affittato un intero piano dell’esclusivo ristorante Novikov per una cena romantica per due. Si parla anche di un giro al Winter Wonderland, un grande evento natalizio che si tiene tutti gli anni ad Hyde Park. Di recente la coppia è stata ospite al gala della London Air Ambulance presso l’hotel cinque stelle Raffles Hotel alla presenza del principe William.

Il precedente matrimonio fra Tom Cruise e Katie Holmes

Tom Cruise è stato precedentemente sposato con Katie Holmes, 45 anni. La coppia condivide una figlia, Suri, 17 anni. La festa di matrimonio da 2 milioni di sterline fra Tom e Katie, celebrata nel novembre 2006, si è tenuta presso il castello Odescalchi di Bracciano, presente Andrea Bocelli e fra gli ospiti Beckham e J-Lo. Katie ha chiesto il divorzio nel 2012, ottenendo la piena custodia della figlia Suri.