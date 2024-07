Dopo il tutto esaurito in Spagna e Inghilterra prosegue il tour europeo di Taylor Swift con i fan italiani in trepidante attesa per le due date di San Siro, il 13 e 14 luglio.

L’effetto Swift sui trasporti

Anche stavolta l’arrivo della regina del pop porta con sé quel fenomeno economico e sociale, ribattezzato “Swiftconomics” che, nel caso delle tappe milanesi, sta facendo registrare un’impennata di vendite sulle tratte ferroviarie verso il capoluogo lombardo, con incrementi generalizzati del numero di passeggeri rispetto alla settimana precedente i due concerti.

Quasi raddoppiate le vendite abituali

Secondo l’analisi condotta da Trainline, l’app leader in Europa per l’acquisto di biglietti di treni e pullman, l’incremento è stato particolarmente evidente sulle tratte provenienti da Napoli e Roma, dove si è verificato un aumento rispettivamente del 117% e del 92% rispetto alla settimana precedente. Anche la tratta Milano-Firenze ha mostrato un significativo aumento del 69%. Ma il fenomeno non si limita ai confini nazionali: anche i fan svizzeri della pop star hanno mostrato un entusiasmo straordinario, con un incremento del 360% dei passeggeri sulla tratta Zurigo-Milano.

Fenomeno “Swiftconomics”

La “Swiftconomics“, ossia l’influenza economica di Taylor Swift e la sua capacità di generare attività economiche rilevanti, rappresenta una costante dei suoi tour. Basti pensare al fatto che per l’attuale Eras Tour ogni fan americano avrebbe speso in media circa 1.300 dollari per non perdersi lo spettacolo della pop star. Una cifra monstre che suggerisce quanto rilevante sarà l’arrivo di Taylor Swift anche in Europa per le casse delle economie locali. Oltre all’acquisto dei biglietti per il concerto, c’è tutto l’indotto: il costo dei trasporti, della sistemazione, del cibo e di altri servizi turistici tali da generare un impatto economico ancora maggiore sulle città teatro delle esibizioni.

L’influenza economica di Taylor Swift

Per fare una stima della portata dei concerti della stella americana, si possono prendere a paragone i principali eventi sportivi mondiali. Con una capacità media di oltre 72.000 posti a sedere a spettacolo e più di quattro milioni di biglietti venduti durante il suo tour americano, i concerti della Swift dimostrano l’elevato spessore di questo fenomeno capace di superare altri grandi eventi internazionali in termini di mobilitazione di persone e risorse economiche.