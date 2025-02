Durante una recente puntata di The Late Show, Nicole Kidman ha rivelato di possedere il testo originale di Your Song, l’iconico brano di Elton John scritto dal paroliere Bernie Taupin. La canzone fu reinterpretata magistralmente da Ewan McGregor in Moulin Rouge!, il film del 2001 in cui l’attrice australiana interpretava la protagonista, Satine.

Your Song, un brano iconico di Elton John

La struggente canzone d’amore di Elton John, pubblicata nel 1970, è diventata una hit di Billboard ed è stata oggetto nel corso degli anni di numerose cover da parte di artisti fra cui Lady Gaga, Rod Steward e, in italiano, Mia Martini (con il titolo di Picnic).

Dov’è il testo della canzone di Elton?

Quando il conduttore The Late Show, Stephen Colbert, ha chiesto a Nicole Kidman dove tenesse il testo della canzone, l’attrice si è messa un dito davanti alla bocca trincerandosi dietro un eloquente “Shhh!”.

Moulin Rouge!, il film che rilanciò il musical

Presentato al 54esimo Festival di Cannes, il film è ispirato a La traviata di Giuseppe Verdi ed è ambientato a Parigi nel quartiere di Pigalle. Protagonisti sono Christian (Ewan McGregor), aspirante scrittore londinese, e Satine, l’étoile del Moulin Rouge. Oltre a Your Song, il film musicale di Baz Luhrmann conteneva numerosi altri brani iconici di autori come David Bowie, Madonna, Nirvana, Police e altri. Una produzione di Broadway ispirata al film ha debuttato nel 2019.

I gusti musicali di Nicole Kidman

In occasione di Moulin Rouge!, la Kidman ha mostrato il suo talento anche come cantante. Nel corso dell’intervista a The Late Show, l’attrice di Babygirl mostrato gusti molto rock in fatto di ascolto. Il suo primo concerto, ha detto la star, fu uno show degli AC/DC, il secondo un live di David Bowie. Alla domanda di Stephen Colbert sulla canzone che ascolterebbe per resto della vita, la diva australiana ha preferito ironizzare: non Your Song né altre canzoni di Elton John, piuttosto 4′33 di John Cage, una composizione modernista completamente silenziosa che impone ai musicisti di non suonare i loro strumenti durante i tre movimenti.

Leggi anche Babygirl: Nicole Kidman e la rivincita del desiderio