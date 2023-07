S esso Libera Tutti - Le domande che non hai mai avuto il coraggio di fare è la nuova serie di Donna Moderna girata nel Concept Showroom Casa Xiaomi con il supporto di smartphone della Xiaomi 13 series. Seguici!



Il sesso? Lo facciamo sempre meno e non lo cerchiamo più. A dirlo non siamo noi ma i dati delle ultime statistiche che accendono i riflettori sul calo del desiderio. Il problema è che, oltre a farlo raramente, ne parliamo anche troppo-troppo poco. Perché la vergogna ci blocca, ci fa sentire subito a disagio, ci fa arrossire.

Per questo, abbiamo deciso di parlare di sesso senza censure, di provare a rovesciare i tabù e di farlo con degli esperti autorevoli. Dove? Nella nostra nuova serie Sesso libera tutti Le domande che non hai mai avuto il coraggio di fare. L’appuntamento è tutti i venerdì, a partire da oggi fino al 4 agosto, quando potrai ascoltare (ma anche vedere!) una nuova puntata in cui i nostri quattro esperti rispondono a tutte le vostre domande, anche a quelle più imbarazzanti. Non perderti la prima puntata!

Prima puntata: I fondamentali

«Per le donne i migliori afrodisiaci sono le parole. Il mio Punto G è nelle orecchie. Colui che cerca più in basso sta sprecando il suo tempo».

Isabel Allende

A rispondere alle vostre domande: Monica Calcagni, ginecologa, e Fabrizio Quattrini, sessuologo. Se anche tu stai sprecando il tuo tempo a cercare il Punto G, è il momento di Sesso libera tutti – Le domande che non hai mai avuto il coraggio di fare, la nuova serie di Donna Moderna che, finalmente, dà delle risposte, pratiche, dirette, irriverenti a quelle curiosità che tutte noi abbiamo ma che, per pudore o vergogna, teniamo nascoste. A rispondere alle vostre domande in questa puntata ci sono Monica Calcagni, ginecologa, e Fabrizio Quattrini, sessuologo.

